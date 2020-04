Loppeshoppen på Værløse Bymidte er rykket udenfor i denne tid. Privatfoto

Rygende travlt på trods af corona: Lokal butik rykker disken udenfor

Mens de fleste butikker forgæves spejder efter kunderne, er der mere end travlt hos Din Loppe Shop i Værløse, der udleverer pakker. De har for tiden rykket disk og varer udenfor for at undgå smitte

Furesø Avis - 03. april 2020 kl. 11:16 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Din Loppe Shop på Værløse Bymidte har de som nogle af de få for tiden rygende travlt. Ud over butikken udleverer de nemlig også pakker, og det kan mærkes, at der er godt gang i nethandelen. For at undgå coronasmitte har de rykket disken uden for, så kunderne ikke kommer ind i butikken, fortæller Lisbeth Andersen.

"Vi har kunder hele tiden, og der kommer pakker hele tiden, så vi har nok at lave. Vi har også taget nogle af tingene udenfor som legetøj, bøger og andet, som jeg tænker, at folk kan bruge," fortæller hun.

Flere folk på bymidten Kunderne skal dog lige vænne sig til, at disken og varer nu står udenfor, men det er noget, som de hos Din Loppe Shop vil fortsætte med et godt stykke tid.

"Vi fortsætter med at have det udenfor, indtil vi synes, at det er forsvarligt. Det hjælper ikke, at vi bare åbner op for butikken, for folk vil ikke kunne holde afstand. Vi skriver også under for dem, når de henter pakker, så de ikke skal gøre det," siger hun.

Efter statsminister Mette Frederiksens udmelding om, at der måske bliver lukket delvist op om et par uger, så kan Lisbeth Andersen mærke, at der er kommet flere folk på Værløse Bymidte.

"I forhold til sidste uge kan jeg godt mærke, at folk gerne vil ud og luftes," siger hun.

Kun to tilbage Normalt er de syv-otte personer til at hjælpe i butikken på skift, men nu er de kun Lisbeth Andersen og en pige, der kommer og hjælper til om eftermiddagen.

"Det er forældrene, der bestemmer, hvornår de må komme tilbage. Men nu har jeg aftalt med en mor, at hendes datter må komme og hjælpe efter påske," siger hun.

Din Loppe Shop har ændret i åbningstiderne, så der nu er åbent fra kl. 11-17 i hverdagene og fra kl. 10-14 om lørdagen.