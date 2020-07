Williams Plads i Farum. Foto: Jørgen Lindemann

Rundkørsel får sindene i kog: Vi må finde en anden løsning

Rundkørslen på Williams Plads i Farum bliver sammenlignet med Vikingeskibene i Tivoli. Kommunen er på vej med en plan

Furesø Avis - 20. juli 2020 kl. 11:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den brostensbelagte rundkørsel på Williams Plads i Farum vækker utilfredshed hos mange borgere. Furesø Avis har modtaget flere debatindlæg fra læsere, der mener, at den ujævne belægning giver en ubehagelig køretur og Jørgen Lindemann fra Farum sammenligner det på humouristisk vis som 'en tur gennem Vikingeskibene i Tivoli'.

"Forklaringen er, at brostenene mange steder er sunket og har efterladt huller i rundkørslen, som får bilen til at hoppe og danse, hvilket nok kan få enhver fabrikant af støddæmpere til at gnide sig i hænderne," skriver han.

På Furesø Avis' Facebookside ruller debatten også med mange kommentarer fra blandt andet Betina Andersen:

"Rundkørslen er frygtelig at køre rundt i. Det ville være dejligt med udbedring af hullerne," mens Karin Hvid Degnebolig-Schmidt skriver:

"Jeg hader den også. Lige meget hvor stille man kører, så bliver man jo nærmest kastet rundt i bilen. Fjern de åndsvage brosten!"

Løsning på vej Hos Furesø Kommune er de opmærksomme på problemet, og der er en løsning på vej, fortæller udvalgsformand for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Petersen (S).

"Vi er bestemt opmærksomme på, at der er et problem, og at stenene ikke holder godt nok. Vi kan ikke have så store huller et sted, hvor så mange biler og busser kører. På kort sigt vil man lægge asfalt i hullerne, men det er ikke en langbar løsning. Derfor må vi finde en anden løsning end de små sten, uanset hvor pænt det er," siger hun.

Lene Munch-Petersen fortæller, at det bliver i år, at der kommer asfalt i hullerne som en form for lappeløsning, mens det vil tage længere tid, før der kommer en endelig plan for rundkørslen.

"De sten har drillet i mange år og er blevet lagt om mange gange. Men det tyder på, at det ikke er en holdbar løsning, så derfor må vi finde på noget, der holder bedre," siger hun.