Malou var ved sidste års landsindsamling med til at tælle de mange penge, de havde fået i indsamlingsbøssen. Foto: René Schriver

Røde Kors søger indsamlere i Furesø: Vil du hjælpe udsatte børn?

Pengene vil give børn mulighed for at gå til sport, holde fødselsdag eller få en positiv pause og mere selvværd på en Røde Kors-ferielejr.

Der er allerede mange, som har meldt sig som indsamler, men hvis alle ruter i Farum og Værløse skal dækkes ind, så er der brug for endnu flere. Så hvis du kunne tænke dig at være indsamler, så foregår det som sagt søndag den 4. oktober kl. 11-14.

Røde Kors Furesø vil have et indsamlingssted i både Farum og Værløse, hvor man henter sin indsamlingsbøsse og får et kort med sin rute udleveret. Samme sted afleverer man også sin forhåbentlig fyldte indsamlingsbøsse.