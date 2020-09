Røde Kors holder indsamling

"Sig JA, og vær med til at gå en tur der bl.a. sikrer hjælp til syge hjemløse i Danmark og børn i akut nød i Yemen og fra Moria-lejren. I Danmark går din støtte bl.a. til syge hjemløse, der har hårdt brug for omsorg og en varm seng og til udsatte børnefamilier, der står udenfor fællesskabet. Indsamlingen giver barnet mulighed for at gå til sport, holde fødselsdag eller få en positiv pause og mere selvværd på en Røde Kors-ferielejr herhjemme," står der i en omtale.