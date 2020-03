Formand for Røde Kors Furesø, Tine Sahlgren, oplyser, at genbrugsbutikken på Værløse Bymidte og møbellageret i Farum nu er midlertidigt lukket på grund af Corona-smittefaren. Privatfoto

Røde Kors-butik og møbellager i Furesø er lukket indtil videre

NYHED Røde Kors Furesø oplyser, at butikken på Værløse Bymidte og møbellagret på Hørmarken i Farum holder midlertidigt lukket som følge af fare for Corona-smitte.

Det betyder, at Røde Kors Furesø desværre ikke har mulighed for at modtage og afhente donationer - og derfor må man ikke stille tøj eller møbler uden for butikken eller møbellageret.