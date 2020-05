Hos Tante Maren i Farum har de allerede gjort gårdhaven klar til genåbning. Nu kan de også få hurtig hjælp hos kommunen. Foto: Tante Maren

Restauranter og caféer får hurtig hjælp til udeservering

Kommunen står klar til at hjælpe restaurationer ved at lynbehandle ansøgninger om udeservering

13. maj 2020

Fra mandag den 18. maj kan restauranter og caféer igen åbne op, som Folketinget som bekendt har vedtaget. Det kan dog være svært at finde ud af som restauration, præcis hvad man må, da der blandt andet skal være mere afstand end normalt. I Furesø Kommune er de derfor klar til at hjælpe, og Furesø Byråd bakkede tirsdag op om, at kommunen skal lynbehandle ansøgninger om ekstra plads til udeservering i Furesø Kommune.

Kommunen vil også se positivt på ansøgninger om at stille kommunale arealer til rådighed året ud, så cafeer og restauranter kan komme godt i gang oven på nedlukningen. Transportministeren har netop sendt en tilsvarende opfordring til kommunerne.

Kan få dispensation Mange spisesteder har allerede under krisen tænkt "ud af huset", men deres beliggenhed kan betyde, at de ikke uden en tilladelse kan slå parasollerne op og sætte borde og stole ud. Måske kræver en udeservering en dispensation eller anden tilladelse i forhold til vejloven.

"Nu er beslutningen truffet politisk om, at det er noget, vi gerne ser her i Furesø. Næste step er, at virksomhederne bliver opmærksomme på muligheden, og hvad det vil kræve i det specifikke tilfælde. Når de henvender sig, sætter vi deres anmodning i fast track, så de meget hurtigt kan få en tilbagemelding," siger borgmester Ole Bondo Christensen (S) blandt andet i en pressemeddelelse.

Eva Vedel er som formand for Furesø Erhvervsforening i kontakt med mange af Furesøs caféer og restauranter. I hendes øjne kan udeservering være en kæmpe gevinst for både virksomheder og bylivet.

"Hver enkelt virksomhed må naturligvis gøre op med sig selv, om det skaber ny forretning at rykke udenfor. Men det, vi har set, er, at kunderne her i Furesø meget gerne vil handle lokalt og loyalt. Så jeg håber, vi vil se en masse ny aktivitet i byen i de kommende måneder," siger hun.

Cafeer og virksomheder, der vil høre mere om deres muligheder for udeservering, kan kontakte Center for By og Miljø på bme@furesoe.dk.

Læs mere om fast track-ordningen på www.furesoe.dk/erhverv/corona-erhverv/. lmv