Køkkenchef Andrew Bunk-Engelund har atter travlt i køkkenet hos Restaurant Jonstrup. Foto: Louise Mørch Vilster

Restaurant Jonstrup har fuldt hus efter genåbning

Køkkenchef Andrew Bunk-Engelund var spændt på, om kunderne ville vende tilbage efter genåbningen. Det gjorde de.

Furesø Avis - 07. juli 2020 kl. 15:24 Af Louise Mørch Vilster

Det var fra den ene dag til den anden, at Restaurant Jonstrup blev nødt til at lukke ned efter statsministerens udmelding onsdag den 11. marts. Restaurantens 29-årige køkkenchef, Andrew Bunk-Engelund, fortæller, at de stod til at skulle bespise 400 personer i løbet af weekenden, men alt det faldt til jorden. I stedet måtte de ringe rundt til alle kunderne, der havde bestilt mad eller bord i restauranten.

"Da vi mødte ind om torsdagen, var det hele bare damage control. Vi måtte ringe rundt til alle og sige, vi kan ikke lave mad til jer. Det har jeg aldrig prøvet før," siger han og tilføjer:

"Ulempen ved vores branche er, at vi ikke kan gemme maden. Vi reddede noget af det ved at smide det i fryseren, men vi fik en god frokost den dag," siger han og griner.

Spændt til genåbning Selvom det ikke var en sjov periode at komme igennem, er det tydeligt, at der igen er overskud og glæde i restauranten. Der er liv i køkkenet, og en af tjenerne er ved at dække op til et hold frokostgæster. Den 21. maj åbnede restauranten igen uden at vide, om gæsterne turde komme tilbage. Der var selvfølgelig også taget højde for de nye corona-restriktioner, som betyder ekstra plads mellem gæsterne. Der er normalt plads til 70 gæster i restauranten, men med restriktionerne kan der nu kun være 50.

"Vi åbnede også for bare at vise, at vi stadig er her. Der er mange, der har spurgt, om vi ville overleve. Da vi åbnede, var vi spændt på, om det ville være for tomme stuer. Det havde været lidt surt," siger Andrew Bunk-Engelund.

Det blev det heldigvis ikke, og nu halvanden måned efter genåbningen er der fuldt hus fredag og lørdag, mens virksomheder som Novo Nordisk booker sig ind til frokost, hvor de bagefter kan holde møde i lokaler på førstesalen. Og til september er der især mange konfirmationer.

Kunder glædet sig Nu har de næsten mere travlt end før corona-nedlukningen, og Andrew Bunk-Engelund tror, at de lokale har fået øjnene op for, hvor meget det betyder at have lokale spisesteder.

"Vi har fået mange henvendelser fra folk om, at hvis vi åbnede, vil de gerne have take-away eller holde fødselsdag her. Og mange siger, at de har glædet sig meget til at komme tilbage. Når man tager noget væk, der altid har været her, så går det op for folk, hvad de har mistet. Jeg tror, at det er derfor, at der har været så meget run på, efter at vi åbnede," mener han.

