Repair Café er klar til at reparere gamle ting igen

Nu er det muligt gratis at få repareret sine ting igen, når Repair Café åbner dørene lørdag den 29. august fra kl. 10-14.

Det er femte gang, at der er Repair Café i Værløse, og det foregår denne gang i café-området i Galaksen, hvor der er god plads til at sidde med behørig afstand.

Coronanedlukningen har sat Repair Café på pause, men nu er de frivillige klar igen til at reparere ting, så de ikke skal smides ud.

"Vi har igen tilsagn fra flere dygtige og håndsnilde folk, der som regel kan få ting til at fungere - hvis det overhovedet kan gøres. Vi tilbyder gratis hjælp til alle slags ting, fra elektronik til tekstiler og ting der skal limes m.m., men kun hvis det drejer sig om objekter, som umuligt kan indleveres til en professionel virksomhed. Café Cassiopeia vil være åben, og man får et nummer hos os. Vi fører alle objekters skæbne til protokol og glæder os til at tage imod nye og gamle 'kunder'," skriver Miljøforeningen Furesø Agenda 21 og Miljøpunkt Furesø i en pressemeddelelse. lmv