Rektor om skolelukning: Jeg havde ikke troet det ville blive så omfattende

På Marie Kruses Skole lukkede de allerede torsdag ned for undervisningen. Men al undervisning bliver gennemført som planlagt, siger rektor

17. marts 2020

I disse uger er undervisningen på landets skoler som bekendt rykket over i den virtuelle verden, så eleverne kan sidde derhjemme og løse deres opgaver og undgå at smitte hinanden med coronavirus.

På Marie Kruses Skole i Farum havde ledelsen allerede inden statsministerens pressemøde onsdag aften aflyst alle studieture, fester og andre samlinger på skolen med mange elever. Studierejser til blandt andet USA og Holland blev derfor aflyst, og inden det blev besluttet at lukke skolerne, havde de på Marie Kruses Skole brugt meget tid på at tale med eleverne om coronavirus for at undgå panik.

De har også fortalt dem, at de skal huske at lufte ud og undgå at kramme hinanden. Derudover havde en forælder doneret en masse håndsprit til skolen.

Taget forholdsregler I ledelsen havde de forberedt sig på, at skolen måske skulle lukke ned på et tidspunkt, men det kom alligevel som en overraskelse, at de allerede skulle lukke fra mandag morgen. Marie Kruses Skole er en privatskole, der rummer både grundskole, 10. klasse og gymnasium, og der går 1150 elever på skolen.

"Jeg synes, at der var bygget op til det undervejs, så vi havde allerede taget en del forholdsregler. Men jeg havde ikke forudset, at det ville blive så omfattende, så det var da overraskende. Vi havde allerede tænkt på inden, hvordan man kan gennemføre virtuel undervisning," siger rektor Carsten Gade.

Nødpasning Selvom skolelukningerne først skulle træde i kraft fra mandag, valgte de på Marie Kruses Skole at lukke ned allerede torsdag morgen. I grundskolen mødte lærerne ind, fordi der stadig var en pasningsforpligtelse, men Carsten Gade fortæller, at der kun var et par børn, som havde brug for pasning.

"Til alle forældre i kritiske stillinger har vi bedt dem om at melde ind med deres pasningsbehov, så vi kan sætte et beredskab ind. Men der er ikke så stort et behov, som vi troede. Vi har aldrig prøvet at lukke en skole ned før, og i ledelsesgruppen mødtes vi torsdag morgen og dannede os et overblik," siger han.

Virtuel undervisning Selvom eleverne nu skal løse deres opgaver derhjemme, bliver de dog stadig tjekket for fravær, og de skal melde ind, når de har lavet de forskellige opgaver.

"Meningen er, at al undervisning skal gennemføres. Lærerne lægger opgaver op, og der er en chatfunktion, hvor de kan stille spørgsmål og få hjælp. Begge parter skal lige vænne sig til det, og der er forståelse for, at det er nyt for alle, men eleverne skal have den planlagte undervisning," siger Carsten Gade.

Velsmurt maskine Også terminsprøverne kan gennemføres digitalt, og indtil videre er eksamenerne ikke i fare, men det kan de dog komme, hvis skolerne skal holde lukket i længere tid.

"Hvis det kun er de 14 dage, så går det ikke ud over eksamen, men vi ved ikke, hvor lang tid, det vil vare. Det er Børne-og Undervisningsministeriet, der lægger linjerne," siger han.

Carsten Gade er dog imponeret over, hvordan både børn og forældre samt ministeriet har håndteret den nye situation.

"Jeg er ret imponeret over at bo i Danmark, det er en velsmurt maskine, og vi sidder ikke overladt til os selv, da vi har let ved at få svar på vores spørgsmål. Jeg er også imponeret over børnene og forældrene, hvor der stor forståelse og fælles fodslag," siger han.