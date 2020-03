Efter sommerferien vil der også være HF på Kruses Gymnasium. Foto: Allan Nørregaard

Rektor om ny fordeling af elever: Det vil ikke ramme os

En ekspertgruppe anbefaler, at gymnasieelever bliver fordelt efter karakterer for at give større diversitet. Rektor på Kruses Gymnasium regner dog ikke med, at de gælder for dem

Furesø Avis - 29. marts 2020 kl. 07:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For unge, der står over for at vælge, hvilket gymnasium de vil gå på, kan der være ændringer på vej som går imod det frie valg. En ekspertgruppe anbefaler i en rapport en model, hvor tre eller flere gymnasier sættes sammen i klynger, og hvor eleverne bliver fordelt med udgangspunkt i deres karakterer fra grundskolen. Det skal nu drøftes politisk, hvilken model der fremover skal fordele eleverne på landets gymnasier.

Det frie valg I Furesø findes der kun ét gymnasium, som er Kruses Gymnasium i Farum, der er et privat gymnasium, og som efter sommerferien udvider med en HF-linje. Rektor Carsten Gade regner ikke med, at de som privat gymnasium bliver en del af den måske kommende klyngemodel.

"Der er rygter om, at de private gymnasier også skal være med, men de fleste tegn peger på, at de ikke bliver omfattet. Derfor får vi ikke tildelt elever, som ikke har søgt os. Hvis man gennemfører klyngemodellen, vil de private gymnasier derfor udgøre den eneste reelle frie valgmulighed," siger han.

Fornuftigt med fordeling Børne-og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) overvejer dog at tage de private gymnasier med i de nye regler om elevfordeling.

"Vi er jo lige vidt, hvis vi laver en model for elevfordeling, og så er der en gruppe unge, som bare tager et andet sted hen," siger hun til gymnasieskolen.dk.

Carsten Gade er ikke uenig i, at der er brug for en anden fordeling af elever i bestemte områder.

"Ud fra et samfundsperspektiv er det helt på sin plads med en model, der giver større diversitet, så der er en fornuftig balance. Man kan se, at der nogle steder er mange elever med en anden etnisk oprindelse end dansk, så det er et vigtigt integrationsprojekt, som der især er behov for i byområder," mener han.

Ikke brug for i Furesø Carsten Gade mener ikke, der er samme behov for at lave en klyngemodel i området omkring Furesø.

"I Nordsjælland er der ikke de samme udfordringer som andre steder, så der behøver man ikke at aktivere klyngemodellen. Det er ikke noget, der skal trækkes ned over hele landet, og i vores område og i Allerød og Birkerød ligner vi socioøkonomisk hinanden utrolig meget," siger han.

Carsten Gade forventer derfor ikke, at det vil betyde, at mange flere vil vælge Kruses Gymnasium, hvis den nye model bliver en realitet.

"Der er begrænset, hvad det vil betyde for os. Hvis vi lå på Vestegnen, ville det nok se anderledes ud," siger han.