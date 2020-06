Rekordmange børn meldt til ferieaktiviteter

"Vi er stolte af igen i år at kunne tilbyde et flot og varieret program med spændende aktiviteter for børn og unge i Furesø. Stor tak til de mange foreninger og forældre for igen i år at bakke op om det gode tilbud. Coronasituationen gør, at vi har reduceret antallet af pladser og hold enten på grund af afstandskravene, eller fordi en underviser ikke har kunnet afviklet kurset på grund af smitterisikoen. Alle foreninger vil selvfølgelig efterleve samtlige gældende retningslinjer for afvikling af deres aktiviteter," siger fritidsvejleder Josefine Needham Andersen.