Red Barnet søger indsamlere i Furesø

" Coronakrisen risikerer at koste 6.000 børn livet hver dag. Søndag den 6. september samler Red Barnet ind til at hjælpe de børn, der er allerhårdest ramt af pandemien, men der mangler indsamlere i Furesø, Værløse og Farum," står der i en pressemeddelelse.

"Coronavirussen har ikke bare øget udsatte børns behov for hjælp, men også fået Red Barnet til at gentænke måden, som de frivillige samler ind på. For at begrænse risikoen for smittespredning er årets landsindsamling kontantløs.