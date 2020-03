Red Barnet giver hyggepakker til udsatte børn

At opholde sig hjemme hele dagen uden kontakt til kammerater, skole, daginstitution og fritidsaktiviteter kan være svært - specielt hvis man er barn i en særligt udfordret familie.

"Vi har lukket alle vores normale aktiviteter ned indtil videre på grund af Corona-smitten, og det gør ondt, fordi vi ved, hvor meget børn og familier glæder sig til de ture og oplevelser, som vi arrangerer måned for måned," skriver Red Barnet Furesø i en pressemeddelelse.

Gavmilde donationer

"Derfor har vi besluttet at tilbyde en midlertidig hjælp til de familier, vi har kontakt til i vores sociale arbejde. Vi laver særlige kreapakker med idéer og materialer til hyggelig beskæftigelse derhjemme, og vi donerer hyggepakker med legetøj til børnene - også meget gavmildt doneret af lokalsamfundets borgere. Tusind tak for det," fortsætter formand for Red Barnet Furesø Birgit Keldgaard i pressemeddelelsen.