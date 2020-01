Radaren ligner til forveksling et kamera over lyssignalet. Foto: Furesø Kommune

Radarer i lyskryds bliver skudt ned

"Det er et igangværende projekt, og vi skulle derfor gå radarerne igennem, da vi blev opmærksomme på små huller, der så ud til at stamme fra et haglgevær. Vi ved ikke, hvornår på døgnet, det er sket, men det er formentlig sket om natten. Det giver trafikale problemer, og vi har fået rigtig mange henvendelser fra borgere, som ikke kan forstå, hvorfor lyskrydset ikke fungerer," siger vejingeniør i Furesø Kommune, Asad H. Nasiri.

Det er sket i fire kryds på Kollekollevej i Værløse, så de ikke fungerer, og hver radar koster 25.000 kr. at erstatte foruden kommunens arbejdstimer. Kommunens medarbejdere opdagede det i efteråret, og de er nu oppe at køre igen.

Radaren registrerer, når en bil eller cykel nærmer sig, og dets eneste formål er at styre trafikken. Når radaren har observeret køretøjet, giver det signal til lyssignalet om at skifte.

Fire gange er radarer i lyskryds blevet skudt ned af ukendte gerningsmænd, og det giver trafikale problemer, dyre udgifter for kommunen og mange henvendelser fra utilfredse borgere. Flere lyssignaler bliver efterhånden udstyret med en radar, der sidder på master over lyssignalet, og som til forveksling kan ligne et kamera.

Er ikke overvågning

Radaren er i gang med at afløse spolerne, der indtil nu har været gravet ned i vejbanen, og de findes indtil videre på Kollekollevej og på Frederiksborgvej i Farum. Men de registrerer på ingen måde mennesker eller nummerplader.

I mange andre kommuner er man også ved at udskifte spolerne med radarer. Nogle af fordelene med radarer i forhold til spoler er, at de er billigere i drift og holder længere uden at gå i stykker. Dog på nær, når der direkte bliver skudt på dem.

"Måske tror nogen, at det er overvågning, eller at de måler hastigheden. Hvad kan ellers være grunden til at skyde på dem? Men de er der ikke for at overvåge nogen, og den samler ingen data. Planen er, at vi sætter flere op i forbindelse med modernisering af lyssignaler, da det er fremtidens lyssignal," siger Asad H. Nasiri.

Han fortæller, at det også er et problem i andre kommuner, at de bliver skudt på, så de ikke virker.

"Vi har et tværkommunalt samarbejde om lyssignaler, og vi ved derfor, at det også er sket i Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre. Ud over at det er en udgift på 25.000 kroner for en radar, så bruger vi ressourcer på at skifte dem ud, og holder møder med entreprenør," siger Asad H. Nasiri.