Se billedserie Foto: ByRie 2018

Præstesøen fik besøg af omrejsende storkepar

Der findes meget få storke i Danmark, og to af dem kom sidste weekend forbi Værløse. De hedder Poul og Susanne og har fundet en fast rede i Ganløse

Furesø Avis - 23. juni 2020 kl. 15:20 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et storkepar var sidste weekend på besøg ved Præstesøen i Værløse, og det sjældne par blev foreviget af læser Anne-Marie Kristiansen, som har delt sine billeder med Furesø Avis. Der er dog helt styr på, hvem de to storke er, fortæller Lars Juel Sørensen fra organisationen storkene.dk.

"Det er Poul og Susanne, der endelig er kommet tilbage til hjemegnen. De kom tilbage til Danmark for fem-seks uger siden, efter at have trukket sydpå, og de blev først set på en genbrugsplads i Høje Taastrup," siger han.

Kom ud med rede Han har selv været med til at ringmærket parret, som oprindeligt stammer fra Gundsølille, hvor forældrene Ida og Emil holder til ved et gartneri. Poul er opkaldt efter Poul Richardt, mens Susanne er opkaldt efter ejeren af gartneriet. Lars Juel Sørensen havde håbet, at de to ville få unger i år, men de er endnu ikke kønsmodne. Den ene er tre år, mens den anden er to år.

"Hvis vi behandler dem rigtigt, kan det være, at de kommer tilbage igen næste år og yngler. Der er blevet gjort en hel del ud af dem, og da de blev set i Høje Taastrup for vi derud med en rede. Kommunens folk hjalp med en lift med at placere en rede 25 meter oppe, og næste dag sad de i reden," fortæller han.

Storkeparret fløj dog hurtigt videre og har både været i Vangede og på Bispebjerg Kirkegård.

"Vi bliver kontaktet af folk, der sidder med kraftige kikkerter, og som kan aflæse ringene," siger Lars Juel Sørensen.

Har fundet et hjem Nu lader det dog til, at de to storke har fundet et mere permanent hjem, for kort efter at være kommet til Danmark fandt de en rede hos den tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach, der bor på en gård i Ganløse. Han har i mange år haft en storkerede, som nu bliver brugt til formålet.

"Hver aften er de tilbage i reden hos Christian Friis Bach, som er storkeentusiast, og har haft to reder gennem en længere årrække. De kan godt lide at være der," siger Lars Juel Sørensen.

Der er dog også gode muligheder for at slå sig ned i Furesø, da der på Flyvestationen er sat hele fire storkereder op, som andre fugle dog også kan bruge. Det fortæller naturvejleder Stephan Springborg fra Naturstyrelsen.

"Den første rede blev sat op for femten år siden, og de tre andre blev sat op for tre år siden. Flyvestationen er et oplagt sted for storke, for der er store sletter med masser af mus, fugleunger og snoge," siger han.