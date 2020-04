Farum Kirke, som i september er booket alle weekender til konfirmationer. Arkivfoto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Præster opfordrer til at udskyde begravelser til efter krisen

Begravelser bliver i øjeblikket afholdt med ganske få deltagere og uden kirkekor. Derfor giver det god mening at vente, mener præster

Furesø Avis - 09. april 2020

Selvom der er lukket ned for det meste for tiden, bliver der stadig afholdt begravelser, som dog er med langt færre tilhørere end normalt. Det fortæller sognepræst i Farum Sogn, Jan Sievert Asmussen.

"Vi holder en begravelse i ny og næ. Myndighederne har sagt, at der skal være fire kvadratmeter per person, men vi forsøger at holde antallet så lavt som muligt," fortæller han.

I Farum Sogn opfordrer de i stedet folk til at udsætte det til et senere tidspunkt, så alle kan være med, og hvor man i stedet kan kombinere det med urnenedsættelse. Jan Sievert Asmussen understreger dog, at det altid er muligt at afholde en begravelse, hvis man ikke ønsker at vente.

"Vi vil opfordre familier til at udsætte begravelser med en urnenedsættelse i stedet, da man ikke kan have hele familien med. Det vil sige, at det bliver i omvendt rækkefølge, da liget brændes før bisættelsen. Det kan være et bedre tilbud end at være ganske få i kirken," siger han.

Alternativ løsning Hos Farum Sogn har de derfor skrevet ud til de faste bedemænd, så de kan hjælpe med at sprede budskabet.

"Desværre kan kirkerne i denne coronatid ikke tilbyde begravelse/bisættelse som vanligt. Farum Kirke er helt lukket, og i Stavnsholtkirken er det kun muligt at have få gæster med. Der vil ikke medvirke kirkekor, men organisten vil spille. Ingen ved, hvor længe den nuværende situation varer, men vi vil gerne opfordre jer til at overveje en alternativ løsning," står der i brevet, der henvender sig til de pårørende.

Jordbegravelser skal dog af praktiske grunde afholdes inden for 14 dage, men her er der mulighed for at holde begravelsen i to etaper, som først er en udendørs gudstjeneste med jordpåkastelse ved graven med få deltagere - og når samfundet igen er blevet normalt, en mindegudstjeneste i kirken med samme præst.

Udskyde dåb Også hos Værløse Sogn mener de, at det giver god mening at udskyde begravelser til efter krisen, fortæller præst Johannes Thure Krarup. De har kun haft få begravelser, siden kirkerne lukkede, men det skyldes primært færre dødsfald end normalt. Hos Værløse Sogn vil de også bede bedemændene om at sprede budskabet om at vente.

"Det er ikke unikt, hvis man for eksempel sammenligner med Sverige, hvor begravelse ofte forestår lang tid efter. Ellers bliver man nødt til at affinde sig med, at begravelsen kun bliver for de allernærmeste," siger han.

Der bliver stadig afholdt dåb, men også her opfordrer Johannes Thure Krarup til, at man venter til senere hvor hele familien kan være med.

"Vi har haft dåb, men det var med et meget minimeret gudstjeneste forløb og med få menneske. Andre har i stedet valgt at udskyde det," siger han.

Kontakt til konfirmander Når det gælder konfirmationer, er de allerede udsat, og i Furesø er der i stedet sat nye datoer i september. I Farum Sogn er det især eftertragtet af blive konfirmeret i Farum Kirke, som ikke er særlig stor, og derfor er alle lørdage i september afsat til konfirmation.

"Jeg ved, at mange forældre var bekymret for det, men nu har alle en dato. Det er faldet lynhurtigt på plads," siger Jan Sievert Asmussen.

Lige nu er konfirmandundervisningen sat på pause, men præsterne holder stadig kontakt med konfirmanderne over nettet.

"Jeg ved fra andre, at de får mange opgaver fra lærerne lige nu, så vi skal finde en form, hvor vi ikke bliver endnu en byrde for dem. Vi har i stedet planer om at lave en hyggetime med dem ved hjælp af sociale platforme, hvor de kan logge på og snakke med os, " siger Jan Sievert Asmussen.