Præst Jan Sievert Asmussen fra sit hjemmekontor i præsteboligen i Farum. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Præster bruger sociale medier til at nå borgerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præster bruger sociale medier til at nå borgerne

Både i Farum og Værløse Sogn har de skruet op for aktiviteterne på de sociale medier i en tid, hvor kirken har aflyst alle arrangementer. De holder også kontakt med isolerede borgere.

Furesø Avis - 29. marts 2020 kl. 11:13 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun arbejdspladser og butikslivet, der bliver ramt under coronakrisen. Det samme gør kirkerne, da alle gudstjenester er aflyst, mens bryllupper, konfirmationer og dåb er udsat.

Derfor må præsterne finde på nye måder til at nå menigheden, og i både Farum og Værløse Sogne har de taget de sociale medier i brug. Præst i Farum Sogn, Jan Sievert Asmussen, fortæller, at kreativiteten og de tekniske evner stiger dag for dag. Hver dag lægger de en kort video op på sognets Facebookside, hvor præsterne skiftes til at tale.

"Det er en lille video, hvor præsterne kommer med deres tanker. Det giver rigtig mange hits, og i søndags var der 427, der så den til ende. Det er mange flere, end der plejer," siger han.

Lærer nyt hver dag Selvom Jan Sievert Asmussen på mange måder glæder sig til at komme tilbage til at mødes fysisk med kirkegængerne, så ser han det også som en mulighed til at nå ud til flere.

"Vi skal tilbage til den analoge verden, men forhåbentlig bliver det en lærerig oplevelse for kirken. Jeg tror, at der kommer noget godt ud af det, og de sociale medier er en væsentlig del af det. Vores læringskurve lige nu er stejl, og vi gør os mange erfaringer," siger han.

Mens andre kirker i landet live-streamer gudstjenester på Facebook, er de ikke nået helt dertil i Farum Sogn.

"Livestreaming kræver noget særligt, og det skal sidde lige i skabet. Men formentlig vil vi udvikle det, hvis krisen varer længe nok. Det er vigtigt, at kirken forbliver lokal, men vores ambition er, at den også kan fungere decentralt," siger Jan Sievert Asmussen.

Små film til børn Hos Værløse Sogn har de også skruet op for både Facebook og Youtube i denne tid. På Facebook har de blandt andet lagt en video op som erstatning for babysamlesang, hvor der bliver sunget sange som 'I Østen stiger solen op'. Præsterne lægger også tekster op med deres tanker. Næste skud på stammen er at lave små film, der er målrettet børn til påsken.

"Vi havde planlagt at have 500 skolebørn igennem til påsken, hvor de kunne gå gennem hele påskens historie. I stedet vil vi lave nogle små film til dem," siger præst Johannes Thure Krarup.

Ramt af ensomhed Nu hvor kirken ikke længere er fysisk åben for alle, så får de i både Værløse og Farum Sogn opkald fra folk, der sidder isoleret derhjemme.

"Der er et behov for samtale, der er nogle, der ringer, og andre skriver mails. Vi har også mulighed for at skype med folk. Der er nogle, som er ramt af ensomhed, men vi har også fået henvendelser fra folk, der har brug for hjælp til indkøb," siger Johannes Thure Krarup.

Det samme oplever de i Farum Sogn, hvor de sørger for at have fast kontakt til borgere, som de ved er socialt udsatte.

"Der er nogle mennesker i sognet, der lider af at være helt alene i denne situation, og mange af de socialt svage er nogle, som kirken har god kontakt til i hverdagen. Jeg har nogle stykker, som jeg holder telefonisk kontakt til, og det er det usynlige arbejde, som præster laver. I dag har jeg talt med en hjemløs med tilknytning til Farum, som havde brug for at fortælle, hvor svært det er at være hjemløs, når ens sagsbehandler arbejder hjemme og kommunen er lukket," siger han.

Sætter tanker i gang Jan Sievert Asmussen fortæller, at det netop er i krisetider, at folk normalt finder sammen i fysiske fællesskaber, og derfor er det mærkeligt at skulle gøre det modsatte.

"Når der var nød i sigte, søgte folk hen i kirken. Jeg har selv en længsel efter at ønske folk en god søndag i kirkedøren, eller at tage på udflugt med menigheden. Kristendommen handler om fysisk nærvær, og vi mærker nu, hvor stor en del af kirken, der er knyttet til fysisk kontakt."

Johannes Thure Krarup tror, at coronakrisen kan sætte nye tanker i gang hos folk.

"Vores opgave er til alle tider at indgyde håb hos folk. Men jeg tror, at den her situation giver folk en smule ydmyghed, da vi lærer, at vi ikke bare kan skære virkeligheden, som vi gerne vil have den, og der er kræfter, som kan spænde ben for os. Det gælder også for midaldrende folk, for hvem den økonomiske bekymring lige nu er langt den største. De skal nok komme igennem det, men det er en reel bekymring," mener han.