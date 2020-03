Præcisering: Værløse Optik HAR åbent for kunder

I artikel "Sådan håndterer vi coronakrisen" var der desværre opstået en misforståelse. Værløse Optik HAR åbnet for kunder fysisk i butikken. Det skriver optiker og indehaver Camilla Hovard i en mail til Furesø Avis.

"Optikere i Danmark er underlagt sundhedsstyrelsen og ligesom fx tandlægerne skal vi være nødberedskab indtil 1/7. Værløse Optik har fast åbningstid mandag-lørdag kl. 11-13 eller efter aftale, hvis ikke man kan nå det indenfor nødåbningstiden. OG vi tilbyder stadig at køre ud med varer til de kunder, som har behov for det. I butikken kan alle vores kunder få hjælp til at få rettet og repareret briller, købe solbriller, kontaktlinser og -væske, øjendråber, reservebriller eller andet.

Nødberedskabet består i at kunder som har ødelagt eller mistet sine briller/linser kan få lavet et par nye.

Værløse Optik følger udviklingen og tilpasser løbende efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger," skriver Camilla Hovard og henviser til butikkens hjemmeside for mere information.

Furesø Avis beklager misforståelsen.