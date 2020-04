Skoleudvalgsformand Henrik Poulsen (S) stemte for, at Furesøs skoler kan åbne onsdag den 15. april. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Poulsen: Der er fuld tryghed til, at Furesøs skoler kan åbne den 15. april

"Vi åbner den 15. med det forbehold, at hvis enkelte skoler ikke har fået tilpasset omgivelserne i forhold til retningslinjerne, så kan åbningen udsættes. Får vi at vide, at alle krav ikke er opfyldt, så bliver åbningen udsat," siger skoleudvalgsformand Henrik Poulsen (S) til Furesø Avis.

På et ekstraordinært møde i skoleudvalget onsdag stemte et flertal for, at skolerne åbner den 15. Referatet er i skrivende stund ikke færdigskrevet, men ifølge formanden stemte Det Radikale Venstre og Dansk Folkepartis medlemmer imod.

Ifølge Henrik Poulsen er der "fuld tryghed" til, at åbningen er sikker.

"Forvaltningen har arbejdet meget intenst på en åbning af enten udskolingen eller indskolingen. Vi vidste jo ikke, hvad der ville åbne, før statsministerens pressemøde mandag, så derfor er vi ikke taget på sengen. Der er nogle ret klare anvisninger og metoder til, hvordan det skal iværksættes," siger Henrik Poulsen.