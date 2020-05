Populær sognepræst forlader Farum Sogn

Den markante og populære sognepræst Nils Wildschiødtz Lausten Hansen forlader sit embede i Farum Sogn for at bosætte sig i tjenesteboligen i Engholm pastorat ved Lillerød.

Nils Wildschiødtz Lausten Hansen har gennem sin tid i Farum vundet stor popularitet blandt sognets kirkegængere. Med stærk appel til særligt de yngre familier, og som højt værdsat underviser for konfirmanderne, er Nils Wildschiødtz Lausten Hansen et symbol på Den Danske Folkekirkes livskraft og mangfoldighed.

På grund af kirkernes midlertidige lukning må Nils Wildschiødtz Lausten Hansen foreløbig forlade Farum for at fortsætter sin karriere uden at sige farvel.