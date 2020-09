Det er et stort problem med spildevand i Farum Sø ved kraftige regnskyl. Arkivfoto

Politikere vil sikre overløb af spildevand

Der er politisk enighed om, at der skal investeres stort i overløbssikring af Farum Sø. Men det hører ikke hjemme i budgetforhandlingerne, mener udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) i kritik af forslag fra V, DF og LA

Furesø Avis - 04. september 2020

Der skal ske en overløbssikring af Doktorens Bugt i Farum, det er både Socialdemokratiet og Venstre enige om. For ved kraftigt regnvand løber der spildevand ud i søen, som både forurener og som gør bugten uegnet som badestrand. Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance fremlagde i sidste uge deres eget budgetforslag i forbindelse med vedtagelsen af næste års budget, og her mener de, at der skal bruges fem millioner kroner i hver af de næste fire år til overløbssikring af søer.

Men da udgifter til spildevand er brugerfinansieret skal de 20 millioner kroner findes ved at hæve spildevandstaksterne. Det vil ifølge Gustav Juul fra Venstre give en regning på 10 kroner per borger om måneden.

"Det er et stort problem. Når vi har fået rigtig meget vand, så løber der spildevand i Doktorens Bugt, hvor folk bader. Hvis vi skal øge investeringerne, så bliver vi nødt til at hæve taksterne," siger han.

Møde med Novafos Hos Socialdemokratiet er Lene Munch-Petersen enig i, at der skal investeres mere i overløbssikring af søer, men hun mener ikke, at det hører hjemme i budgetforhandlingerne. Hun er udvalgsformand for natur, miljø og grøn omstilling.

"Det er ikke noget, vi skal forhandle om på byrådet, da det er noget, der foregår gennem Novafos (kommunens selskab for spildevand red.). Vi er sådan set enige i, at der skal flere penge til området. Derfor er vi i tæt dialog med Novafos, som vi har aftalt et møde med på torsdag om at øge investeringerne væsentligt på området. Vi har også udsendt en spildevandsplan før sommerferien, hvor der herunder er et forslag til, at den første indsats vil være at overløbssikre Doktorens bugt ved Farum sø. Vi kan kun komme for sent i gang," siger hun.

S har glemt miljøet Gustav Juul mener til gengæld, at S, RV og C har sendt et budget i høring, som er blottet for grøn omstilling og miljø tiltag.

"Enten så har de glemt området, eller også er de så uenige internt at de forsøger at skubbe diskussionen så længe som muligt. Lad os nu tale om hvad vi vil gøre for miljøet og hvordan vi finansierer det, i stedet for at tale proces og ville bestemme over hvornår andre partier må mene noget. Jeg er sikker på at vi sammen kan finde en god løsning for miljøet og vores søer," siger han.

Lene Munch-Petersen kritiserer dog forslaget fra Venstre, da hun mener, at der skal afsættes et langt større beløb.

"Det er et langsigtet investeringsområde, og på sigt skal det finansieres, at hele Farum bliver separatkloakeret. Det vil koste mellem 30-70 millioner kroner, og derfor rækker fem millioner kroner om året ikke langt. Vi venter på de endelige analyser fra Novafos, men der er ingen, der lægger skjul på, at det bliver meget dyrt," siger hun.

Gustav Juul er enig i, at det kommer til at koste mere end det, som de tre partier har foreslået.

"Sikring kan ikke gøres for fem millioner kroner om året, men man må starte et sted. Nu har vi taget initiativ til det, og vi er også villige til at tage en snak med Novafos. Det er utroligt, så enige Socialdemokratiet er med os, efter at vi har fremsat vores forslag. Jeg er glad for, at de har fået øjnene op for, at det er et område, vi skal prioritere i Furesø," siger han.

På udvalgsmødet i natur, miljø og grøn omstilling den 10. september, skal politikerne godkende en investeringsplan på spildevandsområdet.