Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Politikere håber, at de ældste elever snart kan vende tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere håber, at de ældste elever snart kan vende tilbage

Politikerne har netop diskuteret næste skridt af genåbning af skolerne. De vil have de ældste elever tilbage hurtigst muligt

Furesø Avis - 30. april 2020 kl. 18:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De ældste elever skal hurtigst muligt tilbage i skole. Det mener politikerne i Udvalget for skole og ungdomsuddannelse, som onsdag den 29. april mødtes for at diskutere principperne for næste skridt af genåbningen af skoler og FFO'er.

"Det er helt afgørende, at vores skoler og FFOer så hurtigt som muligt åbnes op for alle elever, også de ældste. Det påvirker naturligvis vores unge mennesker, at fremtiden lige nu er usikker og hverdagen er vendt helt på hovedet. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at tilbyde dem normalitet, i det omfang det er muligt. Det er derfor vores store håb, at regeringen så hurtigt som muligt lader de ældste elever vende tilbage. Lige så snart vi kan komme i gang med at få eleverne tilbage, vil det også have en stor effekt på deres trivsel," udvalgsformand Henrik Poulsen (S) i en pressemeddelelse.

Brug for flere hænder Politikerne vil også inddrage skolebestyrelser og medarbejderrepræsentanter i tilbagevendingen af de ældste elever. På skoleområdet betyder den gradvise åbning, at man formentlig får brug for at trække på 25-50 medarbejdere fra andre forvaltningsområder og foreninger, fx i FFO-tiden.

Skoledagen for 0.-5. klasse udvides med en time, og så kan eleverne i 3.-5. klasse igen komme i FFO efter den 10. maj. Principperne gælder for den fortsatte gradvise og kontrollerede genåbning af Furesø Kommunes skoler og FFO'er, indtil der kommer nye rammer for yderligere genåbning. Udvalget vil følge udviklingen tæt, og vil inddrages løbende i beslutninger om yderligere genåbning.

Venter på udmelding "I næste fase af genåbningen af skoler kan endnu flere børn komme tilbage til deres kammerater, lærere og pædagoger - også i FFO. Det er jeg sikker på, at mange vil sætte pris på. Med principperne har vi truffet en række vigtige valg for at kunne genåbne på en tryg og sikker måde. Mens vi afventer udmeldinger om en næste fase i genåbningen, har det været vigtigt for os, at der også fremadrettet sikres lærere til fjernundervisningen i udskolingen", siger Susanne Mortensen (K), næstformand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse.

Principperne for genåbning af skoler og FFO'er kan ses på furesoe.dk/corona