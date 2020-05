Temafoto: Adobe Stock Foto: peangdao - stock.adobe.com

Politikere giver tilladelse til ny kunstgræsbane i Hareskovby

Ved det seneste byrådsmøde stemte alle partier undtagen Enhedslisten for at give grønt lys til en ny kunstgræsbane i Hareskovby. Det er cirka ti år siden, at Hareskov IF først gav udtryk for, at de havde brug for banen

Furesø Avis - 07. maj 2020 Af Louise Mørch Vilster

Den kommende kunstgræsbane i Hareskovby har været cirka 10 år undervejs, men nu ser det ud til, at den kan stå klar allerede til efterårsferien. På det seneste byrådsmøde skulle politikerne stemme om at give tilladelse til, at der kan nedsives regnvand ved Månedalstien i Hareskovby til den nye kunstgræsbane.

Det var dermed den sidste forhindring, som alle partier undtagen Enhedslisten stemte for. Der var allerede flertal for tilladelsen i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, men Øjvind Vilsholm (EL) havde begæret sagen i byrådet, da han ikke var overbevist om, at en etablering af kunstgræsbane kan ske uden påvirkning af miljøet.

"Jeg er stadig stærk betænkelig ved de miljømæssig risici vi løber ved at etablere en kunstgræsbane i hareskovby. Vi etablerer en kunstgræsbane tæt ved et sårbart vandmiljø, der er små søer, der ligger lige ved siden af banen," sagde Øjvind Vilsholm.

Høringssvar Kommunen har modtaget syv høringssvar fra blandt andre naboer, Danmarks Naturfredningsforening og fra spildevandsselskabet Novafos. Formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Pedersen (S), fortalte til byrådsmødet, at bekymringerne i høringssvarene var blevet afvist af forvaltningen, og at de gode forslag, er blevet taget med. Der bliver for eksempel en ændring af adgangsforholdene, så spredningen af gummigranulatet, som banen er bygget op af, ikke bliver så stor. Gummigranulat findes for eksempel i bildæk.

"Der har også været overvejelser om kork, men der var så få erfaringer med det, så vi havde ikke mod til at kaste os ud i det. Derfor gik vi tilbage til gummigranulat. Der er også sket forbedringer i forbindelse med spildevandssystemet, hvor vi kan aflede cirka 23 procent til spildevandssystemet, og resten siver ned eller fordamper," sagde Lene Munch Pedersen.

Derudover har de i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling givet tilladelse til opsætning af seks lysmaster på 16,7 meter, så banen kan bruges året rundt. Det er lidt lavere end de først forslåede 18 meter, og dermed skulle lysindfaldet til naboerne blive mindre.

Trukket ud Lene Munch Petersen fortalte til byrådsmødet, at hun længe har været betænkelig ved de miljømæssige konsekvenser, men at hun nu er tryg ved at give tilladelse til den nye kunstgræsbane.

"Tiden har hjulpet forslaget. Jeg har været en stor tilhænger af forslaget i både 2013 og 2017, hvor det var en af mine mærkesager, men undervejs kan jeg være blevet lidt bekymret for miljøet. Men jeg er blevet glædelig overrasket over den nøje gennemgang, der har været af alle de forslag, der er kommet ind," sagde hun.

Også Susanne Mortensen (K) er blevet mere tryg ved afgørelsen.

"Nogle gange er der en fordel at tingene trækker ud, dels har det givet bedre løsninger, men det har også været rigtig vigtigt at få belyst de miljømæssige konsekvenser på den måde, der gør, at vi nu fra konservative er tilpas betryggede i det, som forvaltningen har lagt op til," sagde hun.

Hos Venstre var Lars Carpens begejstret for, at kunstgræsbanen nu bliver en realitet, men syntes dog, at det havde taget alt for lang tid.

"Det er rigtig dejligt med en større kapacitet, og at de kan spille hele året. Et rigtig stort tillykke, det har bare taget alt, alt for lang tid," sagde han.

Kan måle risiko Tine Hessner fra Det Radikale Venstre lagde vægt på, at det ville være muligt at måle den miljømæssige risiko, som Øjvind Vilsholm er bekymret for.

"Vi kan måle, om det rent faktisk finder sted. Det er positivt, at vi rent faktisk kan konstatere det, så det er på oplyst grundlagt, hvis vi evt. skal lave nogle ændringer. Det tror jeg ikke sker, det er en meget lav risiko, vi kigger ind i, men rent faktisk vil man kunne skifte til en anden belægning gennem årene, hvis man vil det. Nogle af de løsninger, som gør mig tryg, er den måde vi anlægger på med riste og bander. Det giver en god mulighed for at inddæmme meget af det granulat, vi bruger," sagde hun.

Øjvind Vilsholm sluttede punktet af med at komme med en mindretalsudtalelse, som lød " Enhedslisten er ikke overbevist om, at etablering af kunstgræsbanen kan ske, uden at det påvirker miljøet."

"Jeg forstår ikke den store forelskelse i kunstgræsbaner, men kan konstatere at et stor flertal i byråd er for nedsivelse," sagde Øjvind Vilsholm.