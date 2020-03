Plejecenter Lillevang. De 55 nye pladser kan stå klar i 2023. Foto: Mikkel Arnfred

Send til din ven. X Artiklen: Politikere giver grønt lys til at udvide plejecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere giver grønt lys til at udvide plejecenter

Plejecentret skal udvides med 55 pladser, og projektet er nu klar til at komme i udbud.

Furesø Avis - 26. marts 2020 kl. 14:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt byråd har nu besluttet at udvide Plejecenter Lillevang med 55 pladser. Det skete på onsdagens byrådsmøde, og det betyder, at Furesø Kommune nu frigiver grundkapitalen til projektet og dermed giver grønt lyst til, at det almene boligselskab Farumsødal og Furesø Kommune laver et udbud. Derved kan man finde frem til de rådgivere, arkitekter m.fl., der kan lave projekteringen og siden opføre de nye boliger.

En milepæl "Et stort projekt som dette tager tid. Derfor er det dejligt nu at nå til den første milepæl, som godkendelsen af skema A er. Tak til at alle de beboere, pårørende og mange andre, som har bidraget så iderigt og konstruktivt til, at vi får skabt nogle gode boliger til vores ældste Furesøborgere," siger formand for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Matilde Powers (S) i en pressemeddelelse.

Der har i 2019 været et borgermøde om udvidelsen af Lillevang, og de 55 plejehjemspladser forventes at stå klar i 2023. Befolkningsudviklingen i Furesø viser, at der er behov for ekstra plejehjemspladser i 2023 og igen fra cirka 2028. Politikerne skal derfor drøfte, hvordan det kan etableres flere plejehjemspladser i fremtiden, og i den forbindelse er der blandt andet blevet talt om muligheden for et friplejehjem.