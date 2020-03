Der er ikke udsigt til, at borgerne kan rejse sager i byrådet ved hjælp af nok underskrifter. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Politikere er ikke interesserede i at indføre borgerforslag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere er ikke interesserede i at indføre borgerforslag

I andre kommuner kan borgerne få en sag i byrådet, hvis de samler underskrifter nok. Men i Furesø er kun Enhedslisten interesserede i at indføre samme ordning

Furesø Avis - 13. marts 2020 kl. 19:30 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere i Hillerød, Allerød og en lang række andre kommuner kan få en sag taget op i byrådet, hvis det har fået underskrifter nok. I Hillerød kræver det for eksempel 450 underskrifter fra borgerne, for at politikerne er forpligtet til at diskutere sagen, men i Furesø har borgerne ikke den samme mulighed, da der ikke har været politisk opbakning til at indføre borgerforslag.

Åben for drøftelse Enhedslistens Øjvind Vilsholm stillede i december forslag om, også at indføre ordningen i Furesø, og her stemte Socialdemokratiet og Enhedslisten som de eneste for at "forslaget om borgerdrevne forslag skal indgå i en vurdering af den fremtidige model for borgerinddragelse."

"Da forslaget var oppe før jul, var Socialdemokratiet positivt afventende, mens de andre partier var decideret imod," siger Øjvind Vilsholm.

Efter afstemningen i december var det meningen, at det skulle drøftes i februar, om det skulle være muligt at stille borgerforslag, men ifølge viceborgmester Preben Pettersson (S), har der ikke været interesse for det blandt politikerne.

"Vi besluttede i december, at forslaget skulle indgå i vurderingen af Furesøs fremtidige model for borgerinddragelse. I de drøftelser, vi har haft på byrådets tema-møde om borgerinddragelse og i udvalget for digitalisering og innovation, har der ikke været nogen der har peget på borgerdrevne forslag. Det skal nu drøftes i Økonomiudvalget og byrådet, hvordan vi kan styrke borgerinddragelsen, og så kan forslaget jo komme op igen," siger han.

Preben Pettersson siger, at han er fuldstændig åben over for at diskutere det, men han ser umiddelbart ikke et kæmpestort behov for at indføre borgerdrevne forslag.

"Personligt synes jeg, at det er vigtigt med en god dialog med borgerne, men vi må overveje det lidt nøjere. Spørgsmålet er, om man ikke i stedet skal intensivere dialogen med borgerne på grundlag af Furesø-modellen, og fx styrke dialogen med både politikere og kommunens medarbejdere, der dagligt er i kontakt med borgerne, de såkaldte front medarbejdere, og på denne måde få viden om hvordan vi kan gøre kommunen endnu bedre," mener han, og henviser til kommunens strategi for mere borgerinddragelse.

32 forslag i Hillerød Folketinget gjorde det i 2018 muligt for kommunerne at indføre borgerforslag, og i Hillerød Kommune har der siden 2018 været oprettet 32 forslag fra borgerne på kommunens hjemmeside. Ingen af dem er dog nået helt til byrådet, da de ikke har samlet underskrifter nok. Derfor har byrådet netop vedtaget at sætte antallet af underskrifter ned til 450 fra 750. Hvis der skal være borgerforslag i Furesø, mener Øjvind Vilsholm, at det bør være nok med 300 underskrifter, da Furesø har færre indbyggere.

"De steder, hvor man har sat barren alt for højt, har man ikke fået meget ud af det, men det vigtigste er at få det introduceret. Argumentet imod det er, at det er spild af tid, for hvis borgerne vil til orde, kan de bare ringe til politikerne, som kan stille forslaget for dem. Men det er ikke alle, der vil have rejst deres sag gennem et politisk parti, og det giver også mulighed for at se, om et forslag har folkelig opbakning," mener han.

Øjvind Vilsholm vil stadig forsøge at finde opbakning til at indføre borgerforslag i Furesø.

"Jeg har ikke opgivet håbet," siger han.