Politiet om høj musik: God dialog kan løse mange ting

"Oplever du, at nogen spiller for høj musik, er du naturligvis velkommen til at kontakte os, men det er dog ikke altid, vi har mulighed for at rykke ud til den type anmeldelser. Inden du ringer for at anmelde høj musik, må du gerne tænke over de her ting: Har det stået på længe, eller er der måske kun kortvarigt skruet op for et par enkelte numre? Bliver der ofte spillet høj musik fra samme adresse, eller er der tale om en særlig anledning? Og vigtigst af alt: Har du været forbi festen og tale med deltagerne? Som en start er det oftest både nemmere, hurtigere og bedre for naboskabet at forsøge sig med et høfligt: "Undskyld, kunne I lokkes til at skrue ned for musikken?" frem for at ringe til os som det første. Har du uden held forsøgt dig med dette, er vi klar på telefon 114."