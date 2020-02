Politiet er ikke kommet videre med forebyggelse af cykeltyverier

Både Nordsjællands Politi og borgmester Ole Bondo (S) lovede for tre måneder siden, at de vil forebygge cykeltyverier ved Værløse Station. Emnet er igen på dagsordenen til lokalråd

Furesø Avis skrev i november om de mange cykeltyverier, som borgere oplever fra Værløse Station, og både borgmester Ole Bondo Christensen (S) og Nordsjællands Politi meldte ud, at de ville tage sagen op i lokalrådet, hvor de mødes en gang i kvartalet. Siden er der dog kun sket det, at Nordsjællands Politi har fået bekræftet tallene fra Danmarks Statistik.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der for hele 2019 er blevet anmeldt 447 cykeltyverier i Furesø Kommune. Det er det højeste antal siden 2016, hvor der blev anmeldt 535 stjålne cykler.

Bjørn Poulsen fortæller, at det stadig er en prioritet for politiet at forebygge cykeltyverier ved Værløse Station, og at de vil drøfte det igen på det kommende møde i lokalrådet. Ved Værløse Station ser han især video-overvågning som en effektiv måde til at forebygge cykeltyverier.