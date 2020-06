Nordsjællands Politi vil ikke tillade en åbning af Furesøens Loppemarked. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Politiet: Furesøens Loppemarked vil ikke være lovligt

En åbning af Furesøens Loppemarked strider mod gældende retningslinjer, vurderer politiet

Furesø Avis - 04. juni 2020 kl. 07:37 Af Jens Berg Thomsen

Indehaver af Furesøens Loppemarked Hanne Nielsen fik i første omgang lov til at åbne Furesøens Loppemarked, men det blev til et nej hos Nordsjællands Politi, der har meddelt indehaveren, at det vil føre til lukning og bøde, hvis hun åbner.

"Vi har i den omtalte sag oplyst arrangøren om, at det efter Nordsjællands Politis vurdering ikke vil være lovligt at afholde loppemarkedet. Der er tale om en konkret vurdering af, at en bredere og ikke afgrænset kreds af personer har mulighed for at deltage i arrangementet, og det er således omfattet af de gældende retningslinjer om forsamlingsforbud i relation til Covid-19," siger politiinspektør John Dyhrberg Christensen i et skriftligt svar til Furesø Avis.

Nordsjællands Politi ønsker ikke at forholde sig til, hvad Hanne Nielsen har fået at vide af andre myndigheder.

Hanne Nielsen havde af en vagthavende hos Rigspolitiet i første omgang fået at vide, at hun godt kunne åbne, men det blev et nej fra Nordsjællands Politi.