Plejehjem indfører besøgsrestriktioner

Plejehjem og plejecentre i Furesø Kommune indfører nu midlertige besøgsrestriktioner, som er blevet pålagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det betyder, at de nærmeste pårørende stadig må besøge deres kære som normalt, men for alle andre gæster skal besøget foregå udenfor, og de skal aftale tid i forvejen. Det gælder også på bosteder.