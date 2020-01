Send til din ven. X Artiklen: Plan for 'Spejdergrunden' er klar: Grønt lys til boliger på første sal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plan for 'Spejdergrunden' er klar: Grønt lys til boliger på første sal

Furesø Avis - 22. januar 2020 kl. 19:08 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nybyggeriet vil ikke give væsentlige skyggegener for naboerne, oplyser Furesø Kommune Der var fuld opbakning på Furesø Byråds møde i december til at vedtage et lokalplantillæg for 'Spejdergrunden' på Kollekollevej i Værløse. Den endelige plan tager højde for flere af de høringssvar, som kommunen fik tilsendt samt de bemærkninger, der kom frem på et velbesøgt borgermøde i oktober, oplyser kommunen. Byrådet vedtog i september 2017 lokalplan 132, der ville give mulighed for en tre etagers bygning tæt ved Værløse Station. 18. december 2019 vedtog byrådet et tillæg til planen, der betyder, at der kan etableres boliger på første sal i stedet for erhverv. Det betyder, at der kan komme flere stationsnære boliger i Furesø. Der vil fortsat være erhverv i stueetagen til f.eks. tandlæger, psykologer og rådgivningsvirksomheder. Desuden tillader tillægget, at bygningen kan blive lidt større og placeres tættere på banen, anfører kommunen i en pressemeddelelse.

Imødekommer behov "Bygherre kan nu sætte gang i en ny bebyggelse på Kollekollevej. Den er en del af byrådets ønske om at fokusere på udviklingen af bymidterne i vores kommune og vil imødekomme det stigende behov for stationsnære boliger og bidrage til at skabe udvikling i det centrale Værløse," siger Egil Hulgaard, K, formand for udvalget for byudvikling og bolig. Lokalplantillægget var i høring i efteråret 2019, og der var som nævnt et borgermøde i oktober. Her var der især interesse for, om bygningen ville give skyggegener, når den nu blev rykket lidt.

'Ikke skyggegener' 'Skyggediagrammer viser, at bygningen ikke vil give væsentlige skyggegener for naboerne,' fastslår Furesø Kommune i pressemeddelelsen.

Tillægget til lokalplanen betyder også, at der nu må være offentlige funktioner som f.eks. en familierådgivning og offentlig administration. Desuden skal alle boliger have minimum 7 kvm. støjafskærmet udendørs opholdsareal i tilknytning til boligen i form af tagterrasser eller altaner.

Bygningen ventes at være klar til indflytning om 1-2 år.