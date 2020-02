Pil Jeppesen arbejder her med sangskriver Tarick Orio og producer Rasmus Olsen (ved keyboardet) Foto: Musikmetropolen/Thomas Rasmussen Foto: Thomas Rasmussen - thomas-rasmussen.dk

Send til din ven. X Artiklen: Pil Jeppesen drømmer om at skrive sange til andre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pil Jeppesen drømmer om at skrive sange til andre

Furesø Avis - 29. februar 2020 kl. 09:19 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter fire hektiske dage på sangskriver-camp i Roskilde er 29-årige Pil Jeppesen hjemme igen mange erfaringer rigere.

Hun var sammen med en række andre sangskriver-talenter udvalgt til Musik Maker Elite-campen i Roskilde, hvor hun skrev sange sammen med professionelle sangskrivere og producere fra både Danmark og udlandet.

"Det var mega fedt og meget intenst. Jeg er vant til at skrive sange selv, så det har været en kæmpe forskel at skrive sammen med andre. Det blev et lille åndehul i denne komplicerede branche," siger hun.

Hjem med klaver Pil Jeppesen er opvokset i Farum, hvor hun som barn og ung flittigt boksede på familiens klaver og gik til undervisning på Furesø Musikskole.

"Klaveret har jeg spillet meget på, og vi har altid lyttet meget til musik derhjemme. Jeg har nogle meget støttende forældre, der synes, det er sejt, at jeg har valgt at gå den her underlige vej," siger hun.

Efter gymnasiet flyttede hun til København, og hun bor i dag i Valby, og er i fuld gang med at skabe sig et navn som sanger og sangskriver. For et år siden blev Pil Jeppesen af musikmagasinet Soundvenue spået til at være et af de 12 navne, som man skulle holde øje med i 2019, og hun er tidligere blevet kåret som 'Ugens Kanon' på Karriere Kanonen og er blevet spillet på P3 og P6.

Skrive sange til andre Pil Jeppesen er blandt andet blevet sammenlignet med sangerinder som Oh Land og Medina, og meget af tiden bliver brugt på at skrive sange derhjemme, som hun senere indspiller i et studie på Gammel Kongevej.

"Jeg er selv artist, men jeg drømmer også om at skrive sange til andre, for jeg tror ikke altid, at det vil være mig selv, der kan synge den bedst. Jeg synger oftest på dansk, så hvis den er på engelsk, giver det bedre mening, at det er en anden, der synger den," siger hun.

På sangskriver-campen skrev de udvalgte deltagere sammen med professionelle sangskrivere med mange hits bag sig. En af dem var Thomas Stengaard, der har været med til at skrive Emmelie de Forests Eurovision-vindersang "Only Teardrops", og som har produceret og skrevet for navne som Carpark North, Dúné og Barbara Moleko.

Mere dynamisk På de fire dage fik Pil Jeppesen skrevet en sang om dagen, som allerede blev indspillet og nu bare mangler at blive finpudset i et studie.

"Vi var tre på hvert hold, og om morgenen fik vi en lille introduktion til, hvad vi kunne lade os inspirere af. Jeg tænkte førhen, at det var unikt at skrive selv, da man ikke skal tage hensyn til nogen, men kan dykke ned i en stemning eller følelse, men det er meget mere dynamisk at skrive med andre, fordi man får flere input, og er mere åben over for, hvad der sker," siger hun.

Music Maker Elite 2020 arrangeres af Musikmetropolen, der er en del af Kulturmetropolen, Bandakademiet og den kommende sangskriver- og produceruddannelse, Danish Songwriting Academy.

Musik-legeplads Campens koncept er at hjælpe hinanden med at skrive et hit, og selvom der var fokus på at skabe kommercielle hits, var der rigeligt med plads til at lege med musikken.

"Det virker som en hit fabrik, men der var plads til at eksperimentere, så det blev en legeplads. De sagde, arbejd med alt hvad I kan, det må gerne være underligt. Vi skrev blandt andet en sang, hvor kirkesang blev blandet sammen med rap, og det er en sang, der stikker ud," siger hun.

Når Pil Jeppesen ikke skriver sange eller optræder arbejder hun i SFO'en på en friskole, både for at få det økonomisk til at løbe rundt, men også for at få hovedet helt væk fra musikken.

"Jeg laver musik nærmest fuldtid, så det er et virkelig dejligt afbræk, og noget der slet ikke handler om musik eller mig," siger hun.

Psykologi i Aarhus Som yngre flyttede Pil Jeppesen til Aarhus for at læse psykologi og tage en uddannelse. Men det var slet ikke den rigtige vej, det var i stedet musikken, der trak i hende.

"Jeg boede i Aarhus i halvandet år, og jeg har aldrig skrevet så meget musik som dengang. Det var der, jeg virkelig fandt ud af, at jeg skulle prøve musikken af, og så har jeg bare kløet på, og brugt tiden på at finde ud af, hvordan jeg bliver bedre," fortæller hun.

På sangskriver-campen blev Pil Jeppesen især inspireret af den canadiske artist og sangskriver Laurell Barker. Hun var i 2019 den første kvindelige sangskriver med hele tre deltagersange i Eurovision. Her var hun sangskriver på Englands, Tysklands og Schweiz' sange i konkurrencen.

"Hun havde en virkelig skøn energi. På den sidste dag, hvor vi var lidt trætte, lærte jeg, hvad det vil sige at være professionel. Når vi var usikre, sagde hun, at vi bare skulle klø på, og ikke tænke for meget eller tage tingene for tungt," siger hun.

Kan det sælges? Noget af det vigtigste som Pil Jeppesen har lært ved at skrive sange sammen med andre er at komme ud med alle sine idéer og droppe frygten for, om de er gode nok.

"Det var i starten angstprovokerende, for man skal hele tiden sige højt, hvad man tænker og kaste noget op i luften. Der er jo en risiko for, at det ikke er den idé, der bliver gået videre med, så man skal sætte sit ego til side. Jeg vil gerne blive endnu bedre til det, for de professionelle er rigtig gode til hele tiden at kaste noget op, som der kan arbejdes med i stedet for at tænke, at det ikke er godt nok."

Snart skal de nye sange stå deres prøve til en branche-aften på spillestedet Gimle i Roskilde, hvor der bliver optrådt med udvalgte sange fra campen. Pil Jeppesen glæder sig meget til at få respons fra de inviterede folk fra branchen, der måske øjner morgendagens hit.

"Det bliver spændende, om de synes, det er fedt, og at få et helt friske sæt ører, der kan sige, om det er noget, der kan bruges. Det er vigtigt at få et kommercielt input, som kan vurdere om sangene kan sælges. Det er den lidt kedelige del af det, men det er nødvendigt, hvis man skal kunne leve af det," siger hun.

Pil Jeppesen Hun udgav i 2016 debut-EP'en Leak, samt EP'en Side A i 2017. I 2019 udkom EP'en "Når Du Går Herfra".

Hun har blandt andet spillet til Distortion, Furesø Festival og til efteråret skal hun opvarme for sangerinden Fallulah.

Blev i 2019 udvalgt til Ugens Kanon på P3 og P6 med sangen 'Dø af kærlighed'

Pil Jeppesen kan opleves den 13. marts på Kayak Bar i København