Der kan stadig holdes picnic i naturen. Foto: Eva Vedel

Picnicfestival bliver til take away-version

Furesø Avis - 31. marts 2020 kl. 18:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

nytænkning Siden 2015 har Furesø Picnicfestival været en årlig tradition, der sidste år blev holdt ved Furesø Bad og Naturpark Mølleåen. Men med forsamlingsforbuddet og frygten for coronasmitte har initiativtager Eva Vedel måtte tænke i andre baner, og festivalen har derfor ændret form.

"Det handler jo om at tænke ud af (picnic) boksen i disse Coronatider. Det er jo ikke lige nu, at man tænker i store arrangementer, hvor man mødes mange mennesker og på den anden side, så er der mere end nogensinde brug for fællesskab. Derfor kom jeg frem til, at man kunne folde Picnicfestivalen ud i en take away version, der som et ekstra påskeæg kunne være med til at understøtte det lokale erhvervsliv," siger hun.

Hun mener, at da vi alle er stemt hjem i påsken, er der et stort behov for både at komme ud i naturen og at forkæle sig selv lidt ekstra. Derfor indeholder picnicboksen ikke bare picniclækkerier i form af picnictapas, men også forslag til aktiviteter i naturen. I samarbejde med Natur på Tur inviteres der på Naturbingo og der er bingoplader i alle bokse. Picnicfestivalen åbner for bookinger fra den 2. april,

"Der er plads til alle i naturen, bare man holder afstand og søger væk fra de mest befærdede stier og man kan jo også vælge at holde picnic i haven, på terrassen eller hjemme i stuen. Der er blevet rykket hurtigt og det er dejligt at opleve opbakning fra både kommune, erhvervsliv og borgere. Vi arbejder lige nu på højtryk på at få det store påskepuslespil til at gå op," siger Eva Vedel.