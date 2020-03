Indehaver Pia Beck stiftede 'Hverdagens Helte' i 2005, og på de 15 år kan hun mærke en tydelig forskel på de unge og på omfanget af deres bekymringer.

Send til din ven. X Artiklen: Pia hjælper de unge til bedre selvværd: Mange kæmper med at holde masken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pia hjælper de unge til bedre selvværd: Mange kæmper med at holde masken

Coach Pia Beck ser en tydelig tendens at flere unge holder på sig selv og har svært ved at vise andre, hvem de er. Hun er indehaver af Hverdagens Helte, som på deres Teenpower-kursus hjælper de unge til et bedre selvværd

Furesø Avis - 19. marts 2020 kl. 11:30 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har altid været svært at være teenager. Men i en tidsalder, hvor mobilen er blevet en forlængelse af armen og Snapchat, Facebook og Instagram jævnligt skal tjekkes, er det ikke blevet lettere.

Det kan de tydeligt mærke hos 'Hverdagens Helte', der netop er flyttet fra Hillerød til Farum, og hvor deres kernekompetence er at hjælpe unge til et bedre selvværd.

De ligger lige ved Farum Station, som også er en af grundene til flytningen, samtidig med at huset rummer blandt andet Stresslæge.dk og gode rammer for kurser og yoga.

Holder masken i skole Indehaver Pia Beck stiftede 'Hverdagens Helte' i 2005, og på de 15 år kan hun mærke en tydelig forskel på de unge og på omfanget af deres bekymringer.

"Der er en meget tydeligt tendens til, at de unge kæmper med sig selv og de krav der stilles til præstation, karakterer og de mange valg de skal træffe. De holder mere på sig selv og kæmper med at holde masken blandt hinanden. Der er mange, som kæmper sig igennem en skoledag, hvor de prøver at leve op til rollen om at være perfekt, sjov, dygtig eller populær. Sådan har det været gennem flere generationer, men det er blevet meget forstærket de sidste 10-15 år med for eksempel Instagram. De har også fået sværere ved at håndtere at være kede af det, for på de sociale medier er der ingen, der viser, at de er kede af det," mener hun.

Hos Hverdagens Helte har de både teenage-og familie-coaching, men de har også kurset 'Teenpower', som strækker sig over to weekender med plads til 14 unge. På kurset får de unge netop mulighed for at opdage, at mange andre unge går med præcis de samme tanker og usikkerheder som dem selv.

"De unge har virkelig brug for at genkende sig selv i andre, og det er som om, at deres skuldre falder ned, når de mærker de ikke er alene om de tanker, følelser og behov de har. På Teenpower mødes de med andre unge på en anden måde end i skolen, og de finder ud af at deres problemer er menneskelige og naturlige. Det er vigtigt for deres selvværd," siger Pia Beck.

Lærer at smalltalke På kurset lærer de unge også om forskellen mellem selvtillid og selvværd, og om hvor deres grænser går, og hvordan de bliver bedre til at sige fra. Der er også mange, som ønsker at være mere udadvendte, så derfor øver de blandt andet at smalltalk.

"De går ud to og to og øver sig i at spørge ind til hinanden og i at holde fast i en samtale uden at skifte emne. De finder ud af, at smalltalk er som at lære et nyt men meget enkelt sprog via en teknik, og at det er noget, de sagtens kan finde ud af. Og det giver dem en glæde at opdage de kan være mere sociale og få kontakt med andre," siger hun.

Pia Beck mener, at det er vigtigere end nogensinde, at de unge hviler i sig selv, da verden er blevet mere omskiftelig, og ingen ved, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Samtidig oplever hun også en stor nysgerrighed fra de unge om at lære sig selv bedre at kende, og hun oplever især en stigende interesse fra drenge, som der på sidste års kurser var flere af end normalt. Der var dog stadig en overvægt af piger.

"Flere af drengene siger, at de gerne vil være mere rolige og hvile mere i sig selv. Det er for eksempel fodboldgutter med pænt hår, og det er ikke noget, de står og fortæller om i frikvarteret. Men der kommer noget helt andet ud af dem, end man ville tro," siger hun.

Klimaangst Noget andet som Pia Beck oplever som en særlig tendens er, at mange unge har fået såkaldt klimaangst. Det vil sige, at de er bange for, hvad der skal ske med kloden, og de tvivler blandt andet på, om det overhovedet nytter at tage en uddannelse eller at få børn.

"De tænker på, om de vil kunne få børn, og ellers tænker de: Skal jeg have børn, for er vi her om 20 år? Det er en meget mere eksistentiel angst end, hvad kan jeg blive til. Vi har aldrig før set så mange angste unge, og fællesnævneren er, at flere og flere ikke kan overskue verden, og for eksempel gemmer sig derhjemme bag computeren. Det er der især mange drenge, der gør," siger hun.

Selvom det kan lyde som en ungdom med sortsyn og mange problemer, oplever Pia Beck også, at de unge rummer masser af nysgerrighed og innovation. Derfor kan en løsning på klimaangst være at opfordre de unge til selv at komme med løsninger, så de bliver handlingsorienterede i stedet for handlingslammede.

"Man kan snakke med sin teenager om, hvad vi selv kan gøre for klimaet i vores hverdag i familien, for man får kun mere angst af at isolere sig og være handlingslammet. Det handler også om at skifte fokus, så de får et andet perspektiv og er mere til stede i nuet. Og så er det vigtigt ikke hele tiden at have tændt for medier, for hver gang man ser noget, der bekymrer dig, vækker du mere angst. Som forælder handler det også om at styre sin egen bekymring, og tænke over hvad man taler om over middagsbordet," siger hun.

Forældre skal lytte Hos Hverdagens Helte har de også familie-og forældrecoaching, som kan være med til at løsne op for en negativ og konfliktfyldt stemning i hjemmet, eller lære forældrene andre måder at gribe deres teenagere eller tweens an på. Et af de klassiske eksempler er ifølge Pia Beck at forældrene kan se, at deres barn mistrives, men at de kommer til at håndtere det på en måde, som skubber barnet længere væk.

"Typisk er der mange forældre, der giver kærlighed gennem ros. De siger for eksempel, du er så dygtigt, jeg forstår ikke, hvorfor du ikke er glad. Mange forældrene er selv vokset op med det at få ros og ydre feedback, så de gør det, de kender til. Men når man er i puberteten, så har man brug for at få udviklet sit selvværd," mener hun.

Hvis ens barn for eksempel ikke har så mange venner og virker trist hjælper det ikke at komme med en masse gode råd. I stedet skal mange forældre lære at være mere lyttende og rummelige.

"Det handler om at undgå at være fixende og bekymrende og spørge ind. Man kan sige, du virker lidt trist for tiden, og så prøve at holde sine gode råd tilbage. For når man er ked af det, vred eller bange, så kan man ikke tage imod råd. I stedet skal man være nysgerrig over noget tid og bare lytte, og så kan det til sidst være, at ens barn siger, hvad synes du, jeg skal gøre?" forklarer Pia Beck.

Mobil-konflikter En kilde til konflikt i mange forældre er især, hvor meget tid der bruges med mobilen og foran skærmen. Men det som forældrene ikke altid forstår, er, at det handler om mere end bare at lægge mobilen fra sig. Det handler også om frygten for at komme udenfor venneflokken, hvis man for eksempel ikke svarer hurtigt nok tilbage, eller hvis man ikke er aktiv i forskellige gruppesamtaler.

"Der er en del i familieterapi, der er frustrerede over at mobilen hele tiden ligger og blinker, men i stedet handler det om at tage den unge alvorligt. Det er typisk for pigerne, at de er bange for at gå glip af noget, for svarer de ikke hurtigt, er de ikke gode nok venner, så det er noget dybere, der skal arbejdes med. De fleste forældre kan ikke forstå, hvorfor de går så meget op i være på mobilen, men i stedet skal de prøve at få den unge til selv at reflektere over det og gøre dem mere bevidste om det. Man kan også kigge på sig selv, og tænke over hvor lang tid der går, før man selv sidder med mobilen," siger Pia Beck.

Tanker sat på pause Mange af de unge klager også over, at de sover dårligt om natten. På Teenpower-kurset er der tid til mindfullness, lære at meditere og fordybelse på egen hånd, så de kommer helt ned i gear og får sat tankemylderet på pause. Og her er mobilen gemt væk det meste af tiden.

"Det er sundt for dem at finde ud af, at de overlever uden mobilen. Til mindfullness er der nogle, der har sagt: Nu er der helt stille inden i, det har jeg ikke prøvet før. Vi underviser dem også i, hvad det gør ved hjernen at være på mobilen hele tiden."

Men for Pia Beck er det især vigtigt, at de unge får mod på at smide masken foran andre, når de vender tilbage til hverdagen.

Pia Beck Pia Beck er familieterapeut og ungecoach, samt forfatter til flere bøger til unge og forældre.

På www.hverdagenshelte.com kan man se datoer for de næste Teenpower hold samt læse om samtaleforløbene for unge og familier. "De skal lære at være sig selv, og finde ud af hvilke roller de spiller og hvorfor. De er bange for, at hvis de er sig selv, så vil andre ikke kunne lide dem, og så vil de komme udenfor flokken. Men hvis man ikke smider masken lærer man ikke hinanden at kende, og hvis ingen fortæller, hvordan de har det, så giver det en kollektiv ensomhed blandt de unge. Derfor skal de blive mere klar over, hvem den er. Det er i virkeligheden værktøjer for livet," siger hun.