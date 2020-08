Preben Pettersson fortæller, at tre partier - heriblandt hans eget - "groft sagt" er enige om budgettet for 2021. Arkivfoto

Pettersson om budgetaftale: Vi er groft sagt enige

Førsteviceborgmester Preben Sandberg Pettersson (S) fortæller, at Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre "groft sagt" er enige om, hvordan næste års budget for Furesø Kommune skal se ud. Partierne er, siger andenviceborgmesteren blandt andet enige om et sparekatalog, som skal drøftes på aftenens økonomiudvalgsmøde i kommunen.