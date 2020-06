Pettersson: Vi vil intensivere dialogen med FC Nordsjælland

fcn Viceborgmester i Furesø Kommune Preben Pettersson vil nu gå efter at bevare så megen af FC Nordsjællands aktiviteter i Furesø Kommune. Det sker efter vedtagelsen af den nye lokalplan for Farum Vest, som giver nye muligheder for selskabet bag superligaklubben. Pettersson vil "intensivere" dialogen med selskabet, fortæller han i en pressemeddelelse, for FC Nordsjælland / Right to Dream har tidligere luftet planer om at flytte nogle af aktiviteterne til et nybygget "stadion" i Hillerød.