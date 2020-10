Pengene fra Lyserød Lørdag går til tre ting

Lyserød Der er ingen tvivl om, at brystkræftsagen er en vigtig og god sag at samle penge ind til. Men hvad pengene, der samles ind til Lyserød Lørdag den 3. oktober, helt præcist går til, er der nok ikke så mange, der ved. Det kan du læse dig til her.

Det går pengene til

Faktisk går 60 procent af midlerne til forskning. 200 forskere arbejder hver dag i Kræftens Bekæmpelses forskningscenter, der i 2017 blev kåret til verdens bedste. Her arbejder man på at blive klogere på kræft som sygdom, hvordan det forebygges og helbredes, og hvordan helbredte patienter lever et godt liv efter sygdommen.

Derudover bruges pengene også til at støtte kræftforskning på landets hospitaler og universiteter. Noget af den forskning viser, at fire ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Derfor er der behov for oplysning om, hvilke konsekvenser vores livsstil og valg kan have på vores helbred.

Forskningen viser nemlig, at særligt kost, motion og alkohol spiller en væsentlig rolle i forebyggelsen af kræft. Derfor bruges 18 procent af de indsamlede midler på at oplyse danskerne om, hvad samfundet og den enkelte kan gøre for at forebygge sygdommen.