Pengene er på skoleskemaet

"Eleverne lærer bl.a. at lægge et fornuftigt budget - de lærer, hvorfor det i mange situationer bedre kan betale sig at vente og spare op fremfor at låne her og nu. De lærer om renter og ÅOP, om aktier og obligationer, og om at forstå deres lønseddel og skattebetaling, hvis de har et fritidsjob," står der videre.