Der kommer sandsynligvis snart lys i tavlerne igen. Foto: Louise Mørch Vilster

Send til din ven. X Artiklen: Parkeringstællere har været ude af drift i over et år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parkeringstællere har været ude af drift i over et år

På Værløse Bymidte har elektroniske parkeringstavler ikke virket siden 2018, men nu er det lys forude, fortæller driftsleder

Furesø Avis - 20. februar 2020 kl. 19:08 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et år og tre måneder har elektroniske parkeringstavler ved Værløse Bymidte været slukkede, og derfor har det ikke været muligt at se, hvor mange af parkeringspladserne, der er ledige. Det er ti år siden, at systemet blev sat op, men pludseligt begyndte det at opføre sig mærkeligt.

"For lidt over et år siden holdt det op med at virke og kunne ikke repareres. Det begyndte at tælle forkert, og til sidst gik det helt ned," siger leder af Driftsgården i Furesø Kommune, Gert Klausen.

Siden da har de haft store udfordringer med at få leverandøren Swarco til at få systemet op at køre igen, da både software og hardware skulle skiftes ud.

"Det er Swarco, der drifter det, og det har været lidt af en kamp at få dem til at installere helt nyt software. Vi var godt klar over, at det ville tage et halvt år, men vi vidste ikke, at der ville gå så længe. Først skulle de have det hjem fra Tyskland, men jeg har ikke svar på, hvorfor de har været så længe om det. Det har været op at bakke," siger Gert Klausen.

Lys forude Nu burde det dog ikke vare længe, før de er oppe at køre igen. Det koster i alt 300.000 kroner at få systemet til at virke igen.

"Nu ser der ud til at være lys forude. De har nu installeret teknikken, og inden for fire uge har de lovet at sætte det i sving," siger han.

Hos Driftsgården har de ikke fået mange henvendelser fra borgere om at parkeringssystemet ikke virkede.

"Det er som om, at folk slet ikke har lagt mærke til det, men det gør de, når det tæller forkert. Når det virker, giver det en pejling til kunderne om, hvor der er ledige parkeringspladser," siger han.