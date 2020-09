Par ville åbne vinbar på bymidten:De tomme butikker skal helst ikke sprede sig

Nicolai og Janne Schacke foran den tomme butik på Værløse Bymidte, hvor de gerne ville have åbnet en pop-up vinbar. Foto: Louise Mørch Vilster

Nicolai og Janne Schacke fik idéen til en pop-up vinbar, men de fik afslag fra udlejeren DEAS. Parret mener, at der mangler mere liv på Værløse Bymidte

Tidligere på året fik Nicolai Schacke og hans hustru Janne Schacke idéen til en pop-up vinbar på Værløse Bymidte. Det var ikke noget, som de skulle tjene penge på, og den skulle kun eksistere i omkring 14 dage.

Til gengæld skulle den skabe mere liv på Bymidten, som de begge mener, der mangler mere af. De bor i Værløse med deres to børn.

"Vi har barslet med idéen det meste af året, men så kom corona. Der mangler et hyggeligt sted at mødes med vennerne og tage et glas om eftermiddagen," siger Janne, mens Nicolai Schacke tilføjer:

"Vi tager tit på vinbar i København, men vi tænkte, at vi kunne skabe noget her. Vi synes, at det kunne være sjovt at prøve af, selvom vi til daglig er kedelige akademikere," siger han og smiler.

Stået tomt for længe De havde udkig på et stort, tomt butikslokale på Værløse Bymidte, men idéen er dog lagt på køl indtil næste år, da de fik afslag fra ejendomsselskabet DEAS til at leje det 243 kvadratmeter store lokale. Ejendomsselskabet var i første omgang interesseret, men endte med at afvise, da lejeperioden skulle være længere, viser en mail fra DEAS til Nicolai Schacke.

"Vinbaren skulle være med til at inspirere andre til at åbne noget. Vi havde lavet en aftale med en marskandiser om at leje møbler, og så ville vi leje en masse vinglas. Der var ikke noget, vi ville tjene på," siger han.

De ærgrer sig derfor over afslaget fra DEAS.

"Nu har lokalerne stået tomme længe, og det er bedre at leje det lidt ud, end at det står tomt. Vi er overrasket over, at de ikke vil støtte et privat initiativ. De tomme butikker skal helst ikke sprede sig," siger han.

Social Grill De nævner den nystartede 'Social Grill' på Bymidten, som et godt eksempel på, hvordan der kan blive skabt mere byliv. Grillen serverer gourmet fastfood og har samtidig aktiviter som quizzer, skattejagt og brætspiltunereringer.

"Når der kommer mere og mere nethandel, må man tænke i andre baner. Det er helt klart blevet værre med tomme butikker på bymidten. Men det heldigvis ikke så slemt her som i andre byer," mener Janne Schacke.

En optælling på Værløse Bymidte viser, at der i den ene ende står fire store butikslokaler tomme. Et af dem er et butiksareal på hele 1326 kvadratmeter, der udlejes af ejendomsselskabet Kvadrat. De tre andre udlejes af DEAS.

Flere restauranter På rådhuset mener udvalgsformand for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Peterseren (S), også, at de små butikker generelt har det svært på grund af den stigende nethandel. Til gengæld blomstrer der flere restauranter og madsteder op, har hun lagt mærke til. Det kan i sidste ende også smitte af på butikkerne.

"Der står en del butikker tomme, så jo flere folk vi kan trække til, desto flere vil handle i butikkerne. Restauranterne kører rigtig godt, og der er kommet flere nye steder på langsiden. Jeg kan også se, at Social Grill er noget, som folk bakker op om. Jeg tror, at det oplevelsesmæssige og det kulnariske er noget, som er vejen frem," siger hun.

Lene Munch-Petersen understreger dog, at hun som byrådsmedlem ikke kan påvirke udlejningsselskaberne i forhold til, hvem de skal udleje til.

"Vi har stor opmærksomhed på Bymidten, men vi har ikke indflydelse på hvem de private udlejere lejer til," siger hun.

Derimod vil kommunen gerne komme lejerne i møde, hvis der er ønsker om at få ændret i lokalplanerne, så de for eksempel kan drive restaurant i et butikslokale.

"Der kan være et behov for at få lavet toilet eller køkken, og der er ikke nogen regler til hinder for, at der bliver lavet restaurant i et butikslokale. Det vil vi meget gerne understøtte, for alle synes, det er en god idé at få flere lejere ind," siger hun.

Ville ikke betale nok Hos DEAS bekræfter udlejningschef Henriette Kirkhoff Pagh-Schou, at de har sagt nej til at udleje til vinbaren.

"Han ville ikke betale det, det kostede," siger hun.

Henriette Kirkhoff Pagh-Schou fortæller, at DEAS i øjeblikket har fire tomme lejemål på Bymidten, og at de står cirka for en tredjedel af lejemålene på Værløse Bymidte.

"Vores ejer går med planer om at udvikle den del af Bymidten. Vi har nogle forhandlinger med kommunen, der lige skal på plads," siger hun uden at ville uddybe yderligere.

Nicolai og Janne Schacke har ikke opgivet idéen om en vinbar på bymidten.

"Vi tænker på at prøve igen til næste år," siger Janne Schacke.