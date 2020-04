Påskepicnic bliver med otte forskellige kurve

Som vi tidligere har nævnt i Furesø Avis, så bliver den årlige Picnicfestival i disse coronatider i stedet til en picnickurv, som kan nydes i skoven, derhjemme i haven eller endda indenfor. Initiativtager Eva Vedel har nu fået samlet de forskellige lokale madaktører, og der bliver derfor syv forskellige picnickurve at vælge imellem plus en kurv til hunden med godbidder.

"Det har været vigtigt at afspejle variationen i Furesø, og så der er noget til enhver smag. I stedet for at der er picnicfestival én dag som normalt, er der fem dage over påsken, hvor man kan prøve forskellige kurve," siger Eva Vedel.

Nogle har for travlt Picnickurven er derfor også en måde at støtte op omkring de lokale restaurationer, hvoraf mange kæmper en brav kamp i øjeblikket.

"Det er en god anledning til at skabe mere omsætning. Jeg har ringet rundt til restauranterne, og der er nogle, der ikke har åbent, mens andre laver take away. Nogle havde endda for travlt til at tage mere ind," fortæller Eva Vedel.