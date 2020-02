Overfald på chauffør endte med fængsel

Her blev den mandlige buschauffør ifølge anklageskriftet spyttet i ansigtet og slået med en glasflaske på armen. Manden skulle angiveligt også have slået ud mod buschaufføren, som dog afværgede slaget.

I retten krævede anklagemyndigheden 60 dages fængsel til manden, mens den tiltalte nægtede sig skyldig. Ifølge anklagemyndigheden blev der ved overfaldet konfiskeret en flaske med vodka og lemon. To vidner var også med til at give forklaring om hændelsen i retten, og derudover blev der afspillet en videooptagelse fra bussen.

Den tiltalte mand endte med at blive kendt skyldig i at have spyttet og slået chaufføren på armen med flasken, men han blevet til gengæld frifundet for at have slået ud mod buschaufføren.

Fængselstraffen på 40 dage blev ubetinget i stedet for en betinget dom med samfundstjeneste, da retten ikke vurderede, at der var særlige grunde til at gøre dommen betinget. Den tiltalte skal derudover betale sagens omkostninger.