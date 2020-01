Oven på nej til egnsteater: Socialdemokraterne vil samtænke Furesøs tilbud

Egnsteateret Undergrundens fremtid ender i byrådet, efter kulturudvalgsformand Tine Hessner (R) sender sagen i byrådet. I sit udvalg kunne hun se sit eget forslag stemt ned af Venstre og Socialdemokratiet.

I en kommentar til Furesø Avis skriver det socialdemokratiske udvalgsmedlem Niels Bjerre Degn som baggrund for et nej til en ny aftale med Undergrunden, der udløber med udgangen af 2020:

"Vi anerkender den store indsats for kulturen, som Undergrunden har ydet gennem årene og lægger vægt på, at erfaringerne herfra inddrages i det videre arbejde med at sikre et rigt kulturudbud i Furesø. Vi ønsker en redegørelse for, hvorledes der i et samarbejde med Furesø Teater, ungemusicalen, Galaksen, Farum Kulturhus, Syvstjernescenen, Furesø Musikforening og andre kan arbejdes med at videreudvikle de teatertilbud, der findes kommunen - herunder hvorledes tilbudene i højre grad kan målrettes og inddrage unge og andre målgrupper, der i dag ikke er så hyppige brugere af de gældende kulturtilbud," skriver Niels Bjerre Degn.

Han henviser til, at lederen af Undergrunden Anders Ahnfelt-Rønne har sasgt sit job op med udløbet af den nuværende aftale:

"I lyset af ovenstående og i lyset af, at Undergrunden pr. 1. januar 2021 står uden kunstnerisk ledelse foreslår vi , at forvaltningen undlader at udarbejde udkast til en egnsteateraftaler for 2021-2024," skriver Niels Bjerre Degn.

jbt