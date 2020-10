Parret Korni Fenger og Michael Henriksen er indehavere af Osteboden på Farum Bytorv. Der er stadig travlt i butikken trods anden coronabølge. Foto: Louise Mørch Vilster

Send til din ven. X Artiklen: Ostebutik har fremgang trods corona: Vi har fået flere kunder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ostebutik har fremgang trods corona: Vi har fået flere kunder

Osteboden på Farum Bytorv har især fået flere yngre kunder og oplever stor efterspørgsel på picnickurve

Furesø Avis - 05. oktober 2020 kl. 10:07 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

fremgang Mens butikslivet har mistet kunder og omsætning de fleste steder under coronakrisen, er historien en anden hos Osteboden på Farum Bytorv. Faktisk har ostebutikken få fat i et nyt kundesegment, fortæller indehaver Korni Fenger.

"Vi har bemærket, at der kommer flere unge mennesker med især små børn. De vil have noget lækkert med kvalitet, og noget andet end de kan få i supermarkedet. Før var vores primære kunder fra 40 og 50 år og op, så det er en ny udvikling, der er taget til. Vi forsøger derfor at nurse vores unge kunder," siger hun.

Picnickurve Det er en udvikling, som særlig er sket under coronanedlukningen, hvor Osteboden fik lov til at holde åbent, selvom butikken ligger i et center. Osteboden ligger ved siden af blandt andet en slagter og en fiskebutik, og det har været en stor fordel.

"Vi måtte holde åbent, da vi sælger fødevarer. Det er en meget stor styrke, at vi ligger sammen, så der kom en del mennesker, faktisk flere end normalt," siger Korni Fenger.

Derfor har der heller ikke været brug for hjælpepakker, og hun frygter ikke anden corona-bølge. For ud over nye kunder i butikken er der også en større efterspørgsel på picnickurve.

Det skyldes især, at Osteboden leverede til Picnicfestivalen i foråret, hvor der som noget nyt kunne vælges mellem syv forskellige picnickurve fra forskellige madaktører i Furesø. I stedet for den traditionelle picnicfestival kunne kurvene nydes hver for sig i år, og det er der stadig mange, der ønsker. Korni Fenger viser i kølerummet, er der er ved at blive gjort klar til en række nye picnickurve.

"Efter picnicfestivalen har vi fået mange bestillinger på kurvene. Vi går med armene over hovedet, for det har øget vores omsætning," siger hun.