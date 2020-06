Orla Stendahl kommer til at få længere rejsetid til Farum, hvor han plejer at gøre indkøb og gå på malekursus. Privatfoto

Orla bliver ramt af besparelse på linje 55E: Hvad skal jeg gøre?

Malekursus og indkøbsture til Farum Bytorv kommer til at tage længere tid for pensionist Orla Stendahl fra Lynge, der har mimrekort til bussen

15. juni 2020

Orla Stendahl, pensionist fra Lynge, er en af de personer, der bliver ramt, når buslinje 55E bliver ændret. Som tidligere beskrevet, bliver linjen ramt af en besparelse fra et flertal i Region Hovedstaden, der gør, at 55Ebliver omlagt til at være ren myldretidsbus.

Omlægningen bliver et indgreb i Orla Stendahls liv, siger han til Furesø Avis, for det bliver nu mere besværligt for ham at komme til sit malekursus i Farum Kulturhus, og indkøbsturene til Farum Bytorv bliver også mere besværlige.

"Hvad skal jeg gøre? Jeg har mimrekort, og det er netop meningen, at jeg ikke skal køre bus i myldretiden," siger han til Allerød Nyt.

"Mit malekursus begynder ved middagstid, og der kommer bussen jo ikke til at køre," siger han og forklarer, at han godt kan komme frem, men at det betyder en ventetid på op til en halv time. Nogle gange kan han, hvis linjeafgangene flasker sig, nøjes med at vente 17 minutter på den næste bus.

"Så må jeg jo tage en bog med og læse i busskuret," siger Orla Stendahl.

55E kommer slet ikke til at køre om lørdagen, og det får også betydning for Orla Stendahl, for der plejer han og hans kone at tage til lørdagskoncert i Farum Kulturhus og samtidig få gjort nogle indkøb på Farum Bytorv.

Han påpeger, at Region Hovedstaden i sin beslutning åbner for, at besparelsen på 55E kan rulles tilbage. Det håber han, at politikerne vil overveje.

Furesø Avis arbejder på en kommentar fra Jens Mandrup (SF), der er formand for regionens trafikudvalg.

