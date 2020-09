Oplev pianist Dominik Wizjan i Galaksen

Som 17-årig fik han sin debut med orkester og blev kort efter udtaget til at deltage i en særlig Chopin-festival for lovende unge pianister. Senere fik han behov for at supplere sin uddannelse i udlandet. Valget faldt på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hvor han deltog i Amalie Mallings undervisning for bachelorelever.

Han fik sin bachelorgrad i 2015 og bestod solistklassen i 2018 med højeste karakter under Marianna Shininyans kyndige ledelse. Som vinder af V International Piano Competition i San Dona di Piave fik han lejlighed til at indspille og udgive en CD, som han valgte skulle indeholde klavermusik udelukkende af polske komponister.