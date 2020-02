Oplev Onkel Reje og Brille i Galaksen

Onkel Brille præsenterer et farverigt festfyrværkeri af fantastiske tryllenumre og mange af de kendte sange. Der bliver fuld fart over feltet, og Onkel Reje er som altid hamrende politisk ukorrekt. Midt i alle løjerne gemmer der sig også en lille fin historie om, at alting er magisk.