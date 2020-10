Så er det en aftale. Preben Iversen (tv.) fra Baunegården var synligt tilfreds med at kunne hente træ hos Sten Bjerre og co. på byggepladsen. Foto: FDL.

Opfordring fra byggeplads:Kom og hent træ og andre materialer

Ikke udstå at smide ud

"Jeg tænkte, at det handler om at reducere affald så meget som muligt. Vi har en masse træ til overs, som kan genbruges, i stedet for at det bare bliver smidt ud. Den tanke kunne jeg slet ikke udstå", siger han, og fortsætter: