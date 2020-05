Send til din ven. X Artiklen: Online borgermøder får flere til at deltage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Online borgermøder får flere til at deltage

JA tak til flere online borgermøder. Sådan lyder det fra borgerne i Furesø Kommune efter de første to møder

Furesø Avis - 27. maj 2020 kl. 06:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

borgermøder Borgermøder er ikke noget man kan fysisk i Furesø Kommune i denne coronatid. Derfor har kommunen nu afholdt hele to online borgermøder.

"Selv om corona har gjort rigtig mange ting besværlige, så har den også været en løftestang til det næste store skridt i at sætte strøm til borgerinddragelsen. Og det har vi nu set rigtig gode resultater af ved Furesøs to seneste online borgermøder", siger Lars Carstensen (K), formand for udvalg for digitalisering og innovation.

Hele 94 borgere loggede på hjemmefra ved det seneste borgermøde. Emnet var fremtiden for idræts- og fritidsområdet i Farum Vest. Borgermødet kunne følges live på furesoe.dk. I gennemsnit har hver bruger set 35 minutter og 16 sekunder af mødet. Nogle fulgte hele mødet, mens andre tjekkede ind og ud igen lidt efter. Undervejs blev der sendt over 120 spørgsmål og kommentarer via chatten

"Vi bliver hele tiden klogere på det praktiske omkring online møder: Hvordan vi besvarer spørgsmål, hvordan vi kan bruge slides og zappe til det indhold, der er relevant for et spørgsmål med videre. Vi havde ikke en færdig løsning fra start, men prøver flere forskellige ting af, men, jeg synes, vi er på vej i en meget spændende retning," siger Lars Carstensen.

De borgere, der har prøvet online borgermøderne, er glade for det, og de opfordrer kommunen til at fortsætte. Borgmester Ole Bondo Christensen (S) deltog også i borgermødet hjemmefra. Han siger:

"Jeg synes, det forløb rigtig fint, og jeg er imponeret over, hvor naturligt det falder borgerne, at sende spørgsmål via chatten - og at holde det i en god tone, selv om mange føler stærkt for emnet. Når vi er godt igennem Corona-krisen, så skal vi tilbage til borgermøderne, hvor vi kan mødes fysisk, se hinanden i øjnene, når vi spørger, svarer og debatterer. Men en livestreaming fra møderne, hvor borgere hjemmefra også kan være med og deltage digitalt, vil være et rigtig godt supplement, som vi skal udvikle på."JK