Ombygning af Farum Station går ind i slutspurt

Nu nærmer ombygningen af Farum Station sig. Som tidligere skrevet her i avisen, var det meningen, at det skulle være færdigt til årsskiftet, men chef for bygherreentreprise i DSB Ejendomme Niels Dam siger, at ombygningen gerne skulle være færdig midt i januar.

"Så er vi på den sikre side," siger han.

Ombygningen betyder, at der snart kommer ny busterminal, ny belysning og nye parkeringsforhold for både cykler og biler. Og det er ikke DSB, der står for det hele, fortæller Niels Dam. Den nye busterminal står Furesø Kommune bag.

"Vi har haft et godt samarbejde med kommunen, og det er vi glade for," siger Niels Dam til Furesø Avis.

Se DSB's egne billeder i billedgalleriet over artiklen.