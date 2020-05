Ole F. Holleufer siger farvel til byrådet, da han flytter til København. Privatfoto

Ole F. Holleufer stopper i byrådet: Det er tid til et livsskifte

Efter tretten år i byrådet siger Ole F. Holleufer farvel til byrådet, da han flytter til København

Furesø Avis - 14. maj 2020

Det er blevet til 13 år i byrådet for Ole F. Holleufer. Først ti år for Venstre og siden tre år for Liberal Alliance, som han er ene om at repræsentere. Men nu er det tid til et livsskifte, da Ole F. Holleufer sammen med sin kone flytter til København, og han træder derfor ud af byrådet. I stedet overtager Søren Bronee Bronér Liberal Alliances plads.

"Jeg har brugt et par uger til at tænke mig godt om. Men tiden er rigtig til at give stafetten videre, og så kan jeg hjælpe til i baggrunden. Nu har Søren lidt over halvandet år til at profilere Liberal Alliance inden valget," siger han.

Etableret kommune 55-årige Ole F. Holleufer og hans kone har sat huset i Farum til salg for at flytte til Københavns Sydhavn.

"Vi blev gift sidste år, og nu har vi besluttet at fortsætte vores liv inde på Sluseholmen. Vores børn er flyttet hjemmefra, så vi kan skifte livsstil, men det bliver med et betydeligt vemod for byrådet," siger han.

Ole F. Holleufer er næstformand i udvalget for digitalisering og innovation samt medlem af udvalget for byudvikling og bolig. Derudover er han næstformand for Naturparkrådet i Naturpark Mølleåen. Mens han har siddet i byrådet har han været med til at gøre det til én kommune efter kommunesammenlægningen.

"Nu er kommunen etableret som en færdig kommune og er klar til næste skridt. Jeg har været med til at gøre mange gode ting for kommunen, og særligt på det seneste har jeg fået et godt samarbejde med embedsværket," siger han.

En anden verden Til daglig arbejder Ole F. Holleufer som project manager i Codan Forsikring, og med sin afsked til byrådet bliver der væsentligt mere fritid, som han endnu ikke har andre planer for. Han vil dog stadig være en del af Liberal Alliance på enten den ene eller anden måde.

"Jeg er ret spændt på, hvordan det bliver at få så meget fritid. Jeg håber at kunne fortsætte mit virke i Liberal Alliance i København, men jeg ved ikke, om jeg stiller op. Ellers vil jeg bidrage på de indre linjer," siger han.

De mange år i byrådet har givet ham en stærk ballast, som også er ham til gavn i andre dele af livet. Han kommer især til at savne skiftet mellem sit professionelle liv på jobbet og den anderledes rolle i byrådet.

"Det er to forskellige verdener. Jeg har lært mange ting, som jeg aldrig ville have mødt i mit professionelle liv. Det har givet en robusthed at kunne stå alene med sit synspunkt, som jeg har kunnet bruge i andre sammenhænge," siger han.

Ole F. Holleufer sætter også stor pris på samarbejdet med de øvrige byrådsmedlemmer.

"Jeg sætter stor pris på den gode ånd os politikere imellem. De er alle meget engagerede mennesker," siger han.

